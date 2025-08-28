Новата книга на Изабела Шопова „К като Корея“ разказва за преследването на корейската мечта

Новата книга на Изабела Шопова „К като Корея“ разказва за приключенията на майка и дъщеря, които преследват своята корейска мечта, съобщават от издателство „Колибри“.

„Южна Корея е страна на контрасти и противоречия, на невъзможни съчетания, на парадокси и оксиморони, на невъобразими изобретения, уникални събития и преживявания“, посочват издателите.

По думите им книгата представя модерни технологии и древна история, култура и роботи, икономически бум и конфуциански ценности, кимчи и К-поп, атомни скривалища и будистки храмове, военни бази и свещени лотоси, свръхбогатство и скромно себераздаване.

Книгата ще бъде официално представена на 2 септември във Варна, а на 4 септември в Созопол на фестивала „Аполония“. В София премиерата ще се състои на 10 септември.

Родена във Варна, Изабела Шопова е пътешественичка и писателка. Зад гърба си има няколко бестселъра, „очарователно разколебани на границата между пътеписа и приключенския епос“. Първата ѝ книга носи заглавие „На изток – в рая” и разказва за живота в Нова Зеландия, Страната на дългия бял облак, както я наричат, където Изабела емигрира през 2002 година. После идва ред на Австралия, разположена „На запад от рая”. „На юг от разума” свидетелства, че двайсет лета след началото на третото хилядолетие Антарктика си остава утопичен резерват, територия с митичен ореол. Книгата е наситена с духовити описания, шокиращи факти и екстремни преживявания. А „Подир сянката на кондора" е разказ за едно епично, двумесечно, кошмарно-комично, 6 000-километрово пътуване по гръбнака на Южните Анди, от Сантяго де Чили, през Боливия, Перу, Еквадор и Галапагос, до Богота, Колумбия. През 2023 г. излезе „Приказки от Горната и Долната земя“, където авторката описва приказните си пътешествия по света, който не е спирала да кръстосва в продължение на десетилетия.

/ТДЦ