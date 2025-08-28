Представиха модернизирана железопътна инфраструктура на гара Зимница, част от линията Пловдив - Бургас

Извършена реконструкция и модернизиране на железопътната (жп) инфраструктура на гара Зимница беше представена днес в присъствието на заместник-министъра на транспорта и съобщенията Любен Нанов. Обектът е част от жп линията Пловдив – Бургас, чиято обща дължина е 296 километра. Цялото трасе се очаква да бъде готово до края на 2028 г., посочи зам.-министър Нанов.

Железопътният участък от Пловдив до Бургас е един от най-натоварените и важни в България. Този проект е приоритетен за Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), защото трасето е част от Коридор №8, който свързва Азия с Европа, каза зам.-министърът на транспорта. С реконструкцията му се цели постигане на проектна скорост от 160 километра в час, което ще доведе до по-бързи и надеждни пътнически и товарни превози, допълни Любен Нанов.

Финансирането на целия участък от Пловдив – Бургас е по различни европейски програми и покрива два програмни периода. Общата стойност е 800 млн. лева, уточни заместник-генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) Нели Андреева.

Обхватът на проекта е впечатляващ. Той включва 38 съоръжения – надлези и подлези по направлението от Пловдив до Бургас, като 14 от тях вече са завършени. Също така затваряме 13 прелеза, с което повишаваме значително безопасността. Прокопава се и тунел в района на Чирпан с обща дължина 744 метра, като той е готов на близо 50 процента. По трасето се внедряват системи за сигнализация и телекомуникация в 18 гари, като в 11 от тях системите вече работят, каза още зам.-генералният директор на НКЖИ.

Конкретно за обекта „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“ са инвестирани 27 млн. лева, посочи зам.-министърът на транспорта. Двете гари - Зимница и Стралджа генерират над 70 000 преминаващи пътници годишно и близо 60 бързи и пътнически влака дневно, каза още Любен Нанов.

Изключително съм радостен, че на територията на областта се реализира такъв мащабен инфраструктурен обект. Ремонтът на гарата, на контактната мрежа и цялата инфраструктура в района ще допринесе за по-голяма сигурност, коментира областният управител на Ямбол Николай Костадинов.

На днешното представяне на резултатите от изпълнението на обекта присъстваха още ръководителят на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. Мартин Георгиев, кметът на с. Зимница Цони Цонев, зам.-кметът на областния град Ямбол Васил Александров, представител на фирмата изпълнител „ВДХ“ АД инж. Живко Недев и др. Обектът беше осветен от отец Георги от ямболския храм "Св. Николай Чудотворец".

Ремонтът в участъка стартира официално през месец май 2023 г. Извършена е реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница, в това число изграждане на отопление за жп стрелките. Гарата разполага вече с нова маршрутно-компютърна централизация, изградено е ново осветление.

По проекта са обновени също сградите в района на гарата в Зимница. Изградена е и нова такава за нуждите на подстанцията и прилежаща масивна ограда около терена. За целта през юли 2023 г. с решение на Министерски съвет беше дадено разрешение за премахване на старата постройка от активите на НКЖИ, заради лошото ѝ техническо състояние.

Гарата в с. Зимница е построена преди повече от 130 години и през различни периоди са правени разширения и обновления. С настоящата реконструкция на участъка от трасето Пловдив – Бургас се постига пълна оперативна съвместимост с Трансевропейската железопътна мрежа.