МФ ще оцени възможността за осигуряване на средства за проектиране и изграждане на ГКПП "Салаш" в бюджета за 2026 г., информира министър Иван Иванов

Междуведомственият съвет по въпросите на граничния контрол (МСВГК) е решил в хода на бюджетната процедура за 2026 г. Министерството на финансите (МФ) да оцени възможността за осигуряване на средства за проектиране и изграждане на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Салаш" и довеждаща пътна инфраструктура за периода 2026-2028 г. Това се посочва в писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на въпрос на народния представител от ПГ на "Възраждане" Петър Петров, публикуван на интернет страницата на парламента.

Редовното заседание на Съвета се е състояло на 26 юни. Сред другите решения, вписани в протокола от заседанието на МСВГК, са: работната група на Съвета да подготви проект на решение на Министерския съвет за определяне на границите на ГКПП "Салаш"; областният управител на област Видин да извърши дейностите за изготвяне, съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване на ГКПП, за отчуждаване на необходимите имоти за изграждане на ГКПП "Салаш", изготвяне на актове за публична държавна собственост и предоставяне права на управление на Агенция "Митници". Съветът е решил за възложител на проектирането и изграждането на довеждащия път да бъде определена Агенция "Пътна инфраструктура", а за граничния пункт - директорът на Агенция "Митници".

Министър Иванов посочва, че по информация на Агенция "Пътна инфраструктура" се предвижда доизграждането на 5-километровата отсечка от пътя Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш - граница Сърбия. След проведена открита процедура на 30 юни 2025 г. е подписан договор с ДЗЗД "НК-Салаш" за актуализация на технически проект и строителство на обекта. Стойността на договора е 14 737 500 лв. без ДДС, напомня министърът. По думите му актуализацията на проектната документация е необходима, тъй като наличният проект е одобрен през 2014 г. Новият ще отговаря на настоящите норми в пътното строителство и в него ще се определят конкретните дейности за доизграждане на отсечката до бъдещия ГКПП. Прогнозният срок за актуализиране на проекта е 60 календарни дни, а за реализиране на строително-монтажните работи след това е 12 месеца, изтъква министър Иванов.

Строителният надзор е възложен на "ИВТ Консулт" ЕООД. Стойността на договора, сключен на 27 юни 2025 г., е 259 600 лв. без ДДС.

Министърът напомня, че проектът за доизграждане на пътя от с. Салаш до границата със Сърбия беше включен в концепцията за интегрирани териториални инвестиции, разработена в партньорство между АПИ и община Белоградчик, и с нея се кандидатства за финансиране по Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г. Концепцията е преминала успешно първа фаза на кандидатстване, която включва проверка за административно съответствие и допустимост и е била включена в списъци с концепциите, които могат да получават финансиране. След класиране от Регионалния съвет за развитие проектната идея е класирана на десето място в Северозападния регион.

Финансовите средства, необходими за осъществяване на концепцията, са в размер на 10 706 186,00 лв. с ДДС, посочва още министър Иванов. Към момента за нея не е получено европейско финансиране, с оглед на което дейностите за реализацията на проекта ще се финансират от бюджета на Агенцията, като при наличие на свободен финансов ресурс по програмата АПИ ще бъде поканена да подаде конкретно проектно предложение на втора фаза.

Третокласният път е важна транспортна връзка в област Видин, на територията на общините Димово и Белоградчик. Започва от пътя Видин - Добри Дол - Монтана, преминава на запад през гр. Димово и достига до границата със Сърбия, посочва министърът в писмения си отговор. Проектът е от голямо значение за област Видин, тъй като отсечката ще осигурява връзката с бъдещия ГКПП на българо-сръбската граница в близост до с. Салаш и Ново Корито, Сърбия, допълва Иванов.

В началото на юли председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев подписа договора за актуализиране на техническия проект и изграждане на 5 км от пътя Арчар - Салаш.