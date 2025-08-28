Подробно търсене

Теодора Цанева
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
28.08.2025 14:43
 (БТА)

Номинационната комисия оцени кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Докладът от работата на комисията е публикуван на сайта на Народното събрание.  

Стоян Петков, който в момента е директор на Дирекция "Противодействие на корупцията" в КПК,  е получил най-висока обща комплексна оценка от 135 точки. Петър Коев - към момента заместник-директор на специализираната дирекция за противодействие на корупцията в КПК, има 121 точки.  Мария Даскалова, която е с дългогодишен професионален опит като прокурор и адвокат, е оценена със 118 точки. Аделина Натина-Зиколова, която е управител на адвокатско дружество, получава 63 точки.

При формиране на оценката са взети предвид представените за всеки един кандидат данни за професионални качества, квалификация и опит. Отчетени са стратегическата визия, подготовката и мотивацията на всеки кандидат за заемане на длъжността, демонстрирани по време на изслушването и в представените индивидуални концепции. Съобразени са уменията на всеки един кандидат за точно, ясно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението и дейността на КПК в отделните направления на дейността на институцията, пише в доклада на Номинационната комисия.

В него се посочва още, че оценката отразява полученото разбиране за способностите, мотивацията и уменията на всеки кандидат да проведе необходимите реформи, за да се възстанови доверието и прозрачността в работата на Комисията за противодействие на корупцията. 

Номинационната комисия изпълни възложената ѝ важна задача в духа на професионализъм, колегиалност, екипност и добро взаимодействие, с цел да бъде максимално полезна на решаващия орган ( б.а. Народното събрание) при вземане на своето информирано решение, пише още в доклада си Номинационната комисия.

Председател на Номинационната комисия е заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева, заместник-председател на комисията е адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), и членове - Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Авджиев (главен секретар на омбудсмана).

На 22 август Номинационната комисия изслуша четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията - юристите Аделина Натина-Зиколова, Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков. По закон КПК се състои от трима членове, които се избират от Народното събрание.

 

/ЛРМ/

