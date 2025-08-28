Общинският съвет в Карлово прие отчета за изпълнение на бюджета на общината 2024 година

Общински съвет - Карлово прие отчета за изпълнение по приходната и разходната част на бюджет 2024 на Община Карлово, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Съветниците одобриха също отчетите за извършените капиталови разходи и за изпълнението на средствата от Европейския съюз през 2024-та. Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов е предоставил информация и за изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз за първите шест месеца на настоящата година.

Общинският съвет утвърди предложената мрежа от училища и детски градини на територията на общината. Образователната инфраструктура включва 12 общински училища – три средни, осем основни и едно начално, осем общински детски градини – пет в Карлово и три в другите населени места от общината, като към осемте детски градини има 11 детски заведения в други селища. С яслени групи са три детски градини, а в пет училища има подготвителни групи. За учебната 2025/2026 година по данни на директорите на училищата броят на паралелките е 185. В детските градини има 54 групи, става известно от внесеното от кмета предложение, допълниха от общината.

Утвърдено е дофинансирането на паралелки в училища и групи в детски градини на територията на община Карлово за учебната 2025/2026 г. със заетост под задължителния минимум, пише още в съобщението.