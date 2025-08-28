Бюджетът на Община Гоце Делчев за 2024 г. възлиза на над 69,6 млн. лева, стана известно на публично обсъждане

Бюджетът на Община Гоце Делчев за 2024 година възлиза на 69 642 688 лева, каза заместник-кметът на Гоце Делчев Богдан Боцев по време на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета. По думите му бюджетът е балансиран и с получените държавни и събрани местни приходи общината е успяла да осигури основните услуги за гражданите, както и да изпълни на 100 процента капиталовата си програма.

Постъпленията от държавата за изминалата година възлизат на 49 250 132 лева. Основната част от тях са обща допълваща субсидия в размер на 44 061 000 лева, целева субсидия за други разходи от 536 048 лева и допълнителни субсидии за 1 011 000 лева. Към тях се прибавят и трансфери към бюджета на общината в размер на 443 504 лева.

Общинските приходи за 2024 г. са в размер на 20 362 000 лева, добави Боцев. Те включват постъпления от местни данъци и такси, услуги, продажби на общински имоти и наеми. Сред по-значимите пера са данък върху превозните средства - 2 151 375 лева, данък върху недвижимите имоти - 565 499 лева, данък при придобиване на имущество - 687 427 лева и такса битови отпадъци - 2 870 000 лева. Приходите от "синя зона" са 346 000 лева при планирани 327 000, което показва надвишаване на заложените показатели, поясни той.

В отчета бяха представени и капиталовите разходи за 2024 г., изпълнени изцяло според приетата програма. Сред тях са основен ремонт на Трето основно училище "Братя Миладинови" на стойност 994 000 лева, рехабилитация на улица "Екзарх Йосиф" за 361 343 лева, изграждане на нова футболна площадка на общинския стадион за 298 560 лева и спортна площадка в Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" за 37 760 лева. Извършени са още ремонти на улици, закупуване на техника за общинските предприятия, включително сметосъбиращ автомобил, както и финансиране на проектиране за бъдещи инфраструктурни обекти.

"С приходите, които сме получили както от държавата, така и с местните приходи, общината осигурява не само основните услуги, но и поддръжката на улици, зелени площи и ВиК системата. Бюджетът е стабилен и позволява изпълнение на поставените задачи", посочи заместник-кметът Богдан Боцев.