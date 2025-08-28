Съветниците в Бобов дол приеха решения за продажба и отдаване под наем на общински имоти

Общинските съветници в Бобов дол одобриха предложение на кмета на общината Елза Величкова за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, в община Бобов дол. С решението към програмата бяха добавени 27 земеделски имота, които да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг за срок от шест стопански години.

Двайсет от имотите се намират в землището на село Блато, четири – в землището на село Локвата, два – в Мало село и един – в Големо село.

На заседанието бяха разгледани и одобрени четири докладни записки, свързани с разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, три от които се намират в Мало село, а един – в село Мламолово. С решенията съветниците упълномощиха кмета на община Бобов дол Елза Величкова да организира и осъществи публични търгове за продажба при предварително определени начални тръжни цени за въпросните имоти.