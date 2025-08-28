Сръбското правителство прие наредба за ограничаване на маржовете до 20% за продукти от 23 категории

Сръбското правителство прие днес наредба за ограничаване на маржовете в магазините до 20% за продукти от 23 категории, а прилагането ѝ ще започне на 1 септември, съобщи ТАНЮГ.

Министърът на финансите на Сърбия Синиша Мали заяви, че цените на до 20 000 продукта ще бъдат намалени във всички търговски вериги.

„Ще имаме по-ниски цени за 80% от всичко, което гражданите купуват всеки ден“, каза Мали пред националната телевизия РТС.

По думите му, това е само част от голям пакет от мерки, или по-скоро първата стъпка, защото се очаква през октомври или ноември да бъде приет набор от закони, които систематично ще се справят с влиянието на покачващите се цени на храните върху нарастващата инфлация.

„Всичко, което правим, го правим в полза на гражданите и по този начин показваме загрижеността си, особено за тези с най-ниски доходи. И затова искаме да ограничим маржовете, а оттам и допълнителните печалби, и по този начин да отговорим на нуждите на гражданите на Сърбия“, каза Мали, цитиран от ТАНЮГ.

Той заяви, че в страни, които са въвели подобни мерки, като Румъния и Унгария, е имало увеличение на оборота и следователно по-висока събираемост на ДДС.

„Най-важното е колко значително това ще се отрази на бюджетите на всяко домакинство. Очакваме намаление на цените средно с 10, 15, 20 процента. Важно е това да не се отнася само за няколко продукта, а за цялата гама от хранителни стоки, които всички купуваме всеки ден“, добави Мали.

Той подчерта, че дискусиите с търговски вериги, дистрибутори и търговци на едро не са били лесни, но че има ясна готовност за съвместно прилагане на тази мярка.