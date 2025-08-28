България е на предпоследно място в ЕС през 2024 г. по брой на хората, използващи свързани с интернет устройства, отчита Евростат

През 2024 г. почти 71 на сто (70,9 на сто) от хората в Европейския съюз на възраст между 16 и 74 години са използвали устройства, свързани с интернет, известни още като "умни" устройства. Това е с 18,9 на сто повече в сравнение с 2022 г., когато делът им е бил 52 на сто, отчита Евростат.

Най-висок дял на потребителите на такива устройства през 2024 г. е регистриран в Нидерландия (94,8 на сто), следвана от Ирландия (90,6 на сто) и Дания (87 на сто). Най-ниски дялове са отчетени в Полша (46,1 на сто), България (50,8 на сто) и Румъния (56,6 на сто).

Сред различните видове устройства, свързани с интернет, най-използвана в ЕС през 2024 г. е била телевизията – 57,9 на сто от хората са заявили, че я използват. Следват умните преносими устройства като смарт часовници и фитнес гривни, използвани от 29,9 на сто от гражданите на възраст между 16 и 74 години.

Игровите конзоли, свързани с интернет, са били използвани от 19,5 на сто от хората, домашни аудио системи – от 19,3 на сто, а виртуални асистенти като смарт говорители или приложения – от 16 на сто. Устройства за енергийно управление са използвани от 14,2 на сто, интелигентни домакински уреди – от 12,8 на сто, а за домашна сигурност – от 11,8 на сто.

10,5 на сто от гражданите на ЕС са обявили, че използват автомобил с вградена безжична връзка през 2024 г., а 7,9 на сто са съобщили, че използват "умни' здравни устройства. Играчки, свързани с мрежата, са били използвани от 2,3 на сто от потребителите през 2024 г.