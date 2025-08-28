Общините Монтана и Шмалкалден – Германия продължават партньорството си с нов договор

Общините Монтана и Шмалкалден – Германия продължават дългогодишното си партньорство с нов петгодишен договор, съобщи на брифинг кметът на Монтана Златко Живков.

Договорът предвижда културен обмен – посещения на ученици, танцови и певчески състави от двата града, а също младежки форуми за европейското образование, мира и демокрацията, дискусии, съвместни ученически работилници, спортен обмен. В основата на сътрудничеството ще останат Гимназия „Филип Меланктон“ в Шмалкалден, провинция Тюрингия, и Професионалната гимназия за преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ в Монтана. Двете училища имат тесни връзки от 52 г. и тази есен в Монтана ще пристигнат ученици и учители от партньорите в Германия.

За БТА Златко Живков каза, че Монтана поддържа партньорски отношения с 13 града в други страни, повечето от които в Европа.

Директорът на езиковата гимназия „Петър Богдан“ Биляна Дерлипанска съобщи, че в училището активно се изучават немски и английски език, а като втори и трети език се предлагат френски и руски. Почти всички завършващи ученици стават студенти в университети в България и Европа. От новата учебна година са назначени на работа шестима млади учители по чужди езици, химия и физика.