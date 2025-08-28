Швейцарската икономика нараства с 0,1 на сто през второто тримесечие, показват окончателните данни

Сезонно изгладеният брутен вътрешен продукт (БВП) на Швейцария е нараснал с 0,1 на сто през второто тримесечие след увеличение от 0,7 на сто през първото тримесечие. Това сочат окончателните данни, публикувани днес от Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO).

Окончателните данни съвпадат с експресната оценка за растеж от 0,1 на сто. Некоригираният спрямо спортните събития БВП също се е увеличил с 0,1 на сто, в съответствие с консенсусната прогноза.

На годишна база БВП, коригиран с отчитане на спортните събития, е нараснал с 1,6 на сто, след като преди това беше отчетен ревизиран растеж от 2 на сто. Изключвайки влиянието на спортните събития, швейцарската икономика е нараснала с 1,2 на сто, което е под ревизирания показател от 1,8 на сто и под пазарните очаквания за 1,4 на сто.

В прогнозата си от юни Експертната група на федералното правителство за бизнес циклите предвижда значително по-нисък от средния растеж на швейцарската икономика (2025 г.: 1,3 на сто, 2026 г.: 1,2 на сто). С въвеждането на по-високите американски мита върху вноса от Швейцария в началото на август перспективите се влошиха допълнително, уточняват от Държавния секретариат по икономическите въпроси.

Следващата актуализация на икономическата прогноза е насрочена за 16 октомври – по-късно от обичайното. Закъснението се дължи на извършваната в момента цялостна ревизия на статистическите данни. Прогнозата ще се базира именно на ревизираните показатели.

Според актуализирания икономически сценарий растежът може да бъде по-нисък от прогнозирания през юни, особено през 2026 г. (2025 г.: 1,2 на сто, 2026 г.: 0,8 на сто). За момента не се очаква тежка рецесия, но икономическото въздействие може да бъде значително за някои сектори и дружества, предупреждават от секретариата.