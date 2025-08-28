Подробно търсене

Швейцарската икономика нараства с 0,1 на сто през второто тримесечие, показват окончателните данни

Бойчо Попов
Швейцарската икономика нараства с 0,1 на сто през второто тримесечие, показват окончателните данни
Швейцарската икономика нараства с 0,1 на сто през второто тримесечие, показват окончателните данни
С въвеждането на по-високите американски мита върху вноса от Швейцария в началото на август перспективите за швейцарската икономика се влошиха допълнително. Снимка: Christian Beutler/Keystone via AP, архив
Берн,  
28.08.2025 14:46
 (БТА)

Сезонно изгладеният брутен вътрешен продукт (БВП) на Швейцария е нараснал с 0,1 на сто през второто тримесечие след увеличение от 0,7 на сто през първото тримесечие. Това сочат окончателните данни, публикувани днес от Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO).

Окончателните данни съвпадат с експресната оценка за растеж от 0,1 на сто. Некоригираният спрямо спортните събития БВП също се е увеличил с 0,1 на сто, в съответствие с консенсусната прогноза.

На годишна база БВП, коригиран с отчитане на спортните събития, е нараснал с 1,6 на сто, след като преди това беше отчетен ревизиран растеж от 2 на сто. Изключвайки влиянието на спортните събития, швейцарската икономика е нараснала с 1,2 на сто, което е под ревизирания показател от 1,8 на сто и под пазарните очаквания за 1,4 на сто.

В прогнозата си от юни Експертната група на федералното правителство за бизнес циклите предвижда значително по-нисък от средния растеж на швейцарската икономика (2025 г.: 1,3 на сто, 2026 г.: 1,2 на сто). С въвеждането на по-високите американски мита върху вноса от Швейцария в началото на август перспективите се влошиха допълнително, уточняват от Държавния секретариат по икономическите въпроси.

Следващата актуализация на икономическата прогноза е насрочена за 16 октомври – по-късно от обичайното. Закъснението се дължи на извършваната в момента цялостна ревизия на статистическите данни. Прогнозата ще се базира именно на ревизираните показатели.

Според актуализирания икономически сценарий растежът може да бъде по-нисък от прогнозирания през юни, особено през 2026 г. (2025 г.: 1,2 на сто, 2026 г.: 0,8 на сто). За момента не се очаква тежка рецесия, но икономическото въздействие може да бъде значително за някои сектори и дружества, предупреждават от секретариата.

/БП/

Свързани новини

08.08.2025 12:48

Потребителското доверие в Швейцария се понижава през юли за първи път от три месеца

Потребителите в Швейцария са останали леко по-песимистично настроени през юли, след като индексът на потребителското доверие е отбелязал първото си понижение от три месеца насам. Това показват резултатите от месечно проучване на Държавния
14.06.2025 11:00

Тайните на швейцарския икономически успех и надвисналата сянка на национализма

През първото тримесечие на 2025 г. швейцарският брутен вътрешен продукт (БВП) се е ускорил повече, отколкото очакваха експертите: алпийската икономика е нараснала с 0,8 на сто в сравнение с последното тримесечие на 2024 г., когато се повиши с 0,6 на
13.01.2025 11:13

Швейцарското потребителско доверие укрепва през декември

Швейцарското потребителско доверие се засилва през декември на годишна база, сочат данни на Държавния секретариат по икономическите дела (SECO), цитиран от ДПА. Индексът на потребителското доверие през декември се покачва до -30,3 пункта спрямо
19.11.2024 16:51

Швейцария се опасява от ефектите от предложенията на Тръмп за увеличение на митата

Швейцария се опасява от предложенията на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп за повишаване на митата и обмисля какви мерки да вземе, ако администрацията във Вашингтон наистина предприеме подобни стъпки, предаде Ройтерс, цитирайки

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:53 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация