Румънското външно министерство осъди руската атака срещу Киев снощи

Ваня Накова
Снимка: Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Букурещ,  
28.08.2025 14:43
 (БТА)

Министерството на външните работи на Румъния осъди голямата въздушна атака, извършена в сряда от Русия срещу Киев, която предизвика множество цивилни жертви и значителни щети, включително на сградите, в които се помещават Делегацията на Европейския съюз (EUDEL) и Британският съвет, предаде Аджерпрес.

"Това е още едно красноречиво доказателство за пълното пренебрежение на Русия към международните усилия за мир. Тези атаки се прибавят към дългия списък военни престъпления, извършени от Русия срещу Украйна и украинския народ", заяви министерството в публикация във Фейсбук.

Според институцията трябва да бъдат положени всички усилия за това извършителите да бъдат подведени под отговорност. 

"Румъния е напълно солидарна с Украйна и с легитимната й борба за защита на независимостта, суверенитета и териториалната й цялост. Нашите мисли са насочени към жертвите на атаката и семействата им и към персонала на EUDEL и Британския съвет", посочи още министерството.

Най-малко 14 души, сред които три деца, бяха убити в Киев в един от най-сериозните руски въздушни удари срещу Украйна, съобщиха днес украинските власти, а президентът Володимир Зеленски обвини Москва, че предпочита "да продължава да убива", вместо да преговаря за мир, напомня Аджерпрес, позовавайки се на АФП. 

