Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Временна комисия за изработване на наредба за ползването на индивидуални електрически превозни средства избраха съветниците в Тервел
БТА, Председателят на Общински съвет - Тервел Петър Бончев, снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Тервел,  
28.08.2025 14:41
Общинските съветници в Тервел съставиха временна комисия за изработване на наредба съгласно Закона за движение по пътищата на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС). 

В комисията влизат петима съветници, като председател на комисията ще бъде председателят на Общинския съвет Петър Бончев. Те ще трябва да изработят и предложат текст на наредба, който да включва по-ниски максимално допустими скорости от определените в Закона и допълнителни ограниченията за използване на индивидуалните електрически превозни средства. В Наредбата трябва да има и ред за определяна на задължителни зони за паркиране на електрическите тротинетки, максималният брой, които да се събират там, както условия и ред на тяхното предоставяне и ползване. 

Съветниците трябва да опишат и реда и условията за регистрация на ИЕПС. 

