Общинските съветници в Бобов дол не приеха отчета за изпълнение на решенията им за първото шестмесечие на 2025 година

Общинските съветниците в Бобов дол с 5 гласа "за" и 7 "против" не приеха отчета за изпълнение на решенията им за първото шестмесечие на настоящата година.

Комисията по образование, култура, религия, младежта и спорта с два гласа "против" и два "въздържал се" не приема проекта за решение по докладната записка. Като мотив беше посочено, че според комисията решенията, които са предложени от Общински съвет, а не от кмета на община Бобов дол Елза Величкова, не се изпълняват. По време на обсъждането беше посочено, че около 90 на сто от решенията, които се гласуват на заседанията на Общинския съвет в Бобов дол, са по предложение на кмета на общината. Постоянната комисията по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване също не приема проекта за решение.

Според текста на докладната записка, през първото шестмесечие на т.г. Общински съвет Бобов дол е взел 45 решения, като 38 от тях са изпълнени, а седем са в процес на изпълнение.