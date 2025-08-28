Пловдивският апелативен съд остави в ареста мъжа, убил съпругата си в "Столипиново"

Пловдивският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“, взета от Окръжен съд – Пловдив спрямо П. К., обвинен за убийството на съпругата си в квартал "Столипиново", и отхвърли жалбата на защитника му като неоснователна. Това съобщиха от Съдебната палата в Пловдив.

Мъжът е обвинен в това, че на 17.08.2025 г., в Пловдив умишлено е умъртвил 37-годишната Д. К., негова съпруга, като деянието е извършено в условията на домашно насилие и по начин и със средства, опасни за живота на мнозина - чрез възпроизвеждане на изстрели с незаконно притежаван пистолет „Макаров“ със заличен сериен номер. Спрямо П. К. са повдигнати и обвинения за придобиване и държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелно оръжие, без да има за това надлежно разрешение, както и за предоставяне на оръжие и боеприпаси за огнестрелно оръжие на лице, ненавършило 18-годишна възраст.

Апелативният съд прецени, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастност на П. К. към престъпленията, за които е привлечен към наказателна отговорност.

Съдът прие, че при мярка различна от „задържане под стража“ съществува реална опасност от извършване на друго престъпление, с оглед високата степен на обществена опасност на извършеното деяние. Обвиняемият е извършил предварителна подготовка за убийството, като преди това е дал пистолета на детето си. Относно здравословното състояние на П. К. е изписан от болницата и приведен в лечебницата на следствения арест в Пловдив. По разпореждане на прокурора той ще бъде приведен в болницата на затвора в София за продължаване на лечението му. Съдът прие, че при по-лека мярка за неотклонение няма опасност да се укрие, но има опасност да извърши престъпление.

Определението на апелативния съд е окончателно.