Тур към изложбата „Грижа и изцеление“ ще се проведе в столичната галерия „Васка Емануилова“

Тур към изложбата „Грижа и изцеление“ ще се проведе в галерия „Васка Емануилова“, филиал на Софийската градска художествена галерия. Той ще се състои на 30 август, съобщават домакините.

Галина Димитрова ще говори за интереса си към темата, изследването си по тези въпроси и реализацията на идеята в изложба, а Виргиния Захариева и Ева Тенева-Зайкоф ще споделят за замисъла на техните проекти и процеса на реализация на творбите, които те създават специално за изложбата, отбелязват организаторите.

От екипа посочват, че изложбата „Грижа и изцеление“ е последната част от трилогията, курирана от Галина Димитрова („Страх и любов“, 2023 г., както и „Срам и вина“, 2024 г.), в която се разглеждат съвременните разбирания и размишления по тези изконни човешки чувства и взаимоотношения. В изложбата участват шест художнички от различни държави и културни контексти: Боряна Венциславова (България/Австрия), Виргиния Захариева (България), Ева Тенева-Зайкоф (България), Петя Иванова (България/Германия), Рашел Лабасти (Франция/Белгия) и Селма Селман (Босна и Херцеговина).

Както БТА писа, в изложбата се разглеждат съвременните разбирания и размишления по тези изконни човешки чувства и взаимоотношения. Изложбата се осъществява с подкрепа на Софийска градска художествена галерия и фондация „Зингер-Захариев“.

