Словашката илюстраторка Хана Крижанова гостува в София за събитие, посветено на Биеналето на илюстрацията в Братислава, в чието последно издание Крижанова оглави секцията за илюстрации. Събитието ще се проведе на 27 април в Hyperspace Social Tech Hub, съобщават организаторите.

В събитието ще се включат и художникът Кирил Златков и доц. д-р Капка Кънева (художник, преподавател в НХА), както и други изявени артисти и професионалисти от бранша. „Ще разговаряме за най-важните детайли около организацията и участието в едно от най-престижните събития за илюстрация в Европа и света – Биеналето на илюстрацията в Братислава. Ще погледнем отблизо работата и творческия процес на Хана, която ще представи своето портфолио“, анонсират от екипа.

Хана Крижанова, с творчески псевдоним Han Donau (получовек - полуоблак), е илюстраторка, авторка и редакторка. Обича да експериментира с метафорите и с абстракциите и вярва в поезията. Участвала е във фестивали и изложби в Италия, Германия, Австрия, Чехия и Словакия. През 2023-2024 г. оглавява секцията за илюстрации на Биеналето на илюстрацията в Братислава като куратор и експерт. Първата ѝ авторска книга „Езерото“ (Jazero / The Lake) получава редица национални и международни отличия, сред които са Bologna Ragazzi Award Amazing Bookshelf List 2024, селекция за каталога на мюнхенската библиотека White Ravens 2024 и награда в конкурса Най-красивите книги на Словакия / Most Beautiful Books of Slovakia, 2023. В момента тя поделя времето си между Валенсия и Братислава, изследвайки традиционните техники за занаятчийски печат и подготвяйки втората си книга.

Събитието се организира от Асоциация „Култура и книжовност“, с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община. Асоциацията е специализирана в провеждането на книжни изложения като от 2023 г. представя българската детска книга и илюстрация на Международния панаир на детската книга в Болоня с павилиона Bulgarian Books for Kids. Срещата ще се води на английски език, уточняват организаторите.

/ВСР