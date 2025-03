В Лос Анджелис започна раздаването на 97-те награди "Оскар"

Церемонията по раздаването на 97-те награди "Оскар" на американската Академия за кинематографично изкуство и наука започна, предадоха световните осведомителни агенции.

Най-големите награди на американската киноиндустрия се предават на живо от театър "Долби" в град Лос Анджелис след неотдавнашните опустошителни горски пожари, които удариха сърцето на филмовата индустрия.

Испаноезичната комедия "Емилия Перес" постави рекорд за неанглоезичен филм с 13 номинации за "Оскар", но мюзикълът "Злосторница" и следвоенният епос "Бруталистът" не са много назад.

Церемонията по раздаването на наградите "Оскар" бе открита с най-големите музикални гласове. Звездата от "Злосторница" Ариана Гранде стартира с класиката от "Магьосникът от Оз" - баладата "Somewhere Over the Rainbow" след визуален пакет, посветен на град Лос Анджелис.

Тази година водещ на церемонията е Конан О'Брайън, представен като "четири пъти зрител на Оскарите".

Под всяка седалка в театър "Долби" бе поставена кутия, съдържаща вода, мек геврек, горчица, шоколадови бонбони "Сно-капс" и бележка от водещия О'Брайън, която гласи: "Скъпа звезда (запълваща мястото) - надявам се да се насладите на тези безплатни закуски. Опитах се да включа и желиран бонбон, но от "Дисни" казаха, че това е "труден пас". Приятна вечер - Конан".

Водещият даде начало на шоуто и монолога си, изпълнен с обичайния му саркастичен хумор. О'Брайън се пошегува с "Оскар"-ите, най-голямата нощ в Холивуд, "която започва в 4 часа следобед". Той се пошегува и със себе си: "Знам какво си мислите - Конан не си ли е свършил работата? Сериозно. Той изглежда такъв, какъвто си е в действителност". После се пошегува и с платформата "Нетфликс", че има увеличение на цените. О'Брайън също така помоли публиката на "Оскар"-ите да седне, след като не получи достатъчно бурни овации.

Иранците Ширин Сохани и Хосеин Молайеми спечелиха първия си "Оскар" за филма "В сянката на кипариса". Това е вторият ирански късометражен анимационен или игрален филм, номиниран за престижната награда на американската киноиндустрия и първият, който бе отличен с нея.

Анимацията често се възприема като детска, забавна и творческа по своята същност, но тя може да предизвика и дълбоки емоции. Късометражният филм "В сянката на кипариса" подхожда творчески и артистично към отношенията между баща, стар бивш капитан, който се справя с посттравматичния стрес, и неговата дъщеря. Филмът спечели и наградата за най-добър късометражен анимационен филм на международния филмов фестивал "Лос Анджелис Шортс".

Американският актьор Кийрън Кълкин спечели "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля, с което завърши победата си в категорията, последвала доминирането му в телевизионните награди през миналия сезон. Наградата за превъплъщението на хаотичния, но очарователен Бенджи във филма на Джеси Айзенбърг "Истинска болка" бележи първата му номинация за "Оскар" и първата му победа.

Церемонията по раздаването на 97-те награди "Оскар" продължава.