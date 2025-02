Michael Schenker Group се присъединява към Midalidare Rock, за да представи музика от актуалния си албум My years with UFO, издаден през септември миналата година, съобщават организаторите на фестивала.

Събитието е на 12 юли. В същия ден, за първи път в България, гостува италианската пауър фолк метъл група Elvenking. Най-новият ѝ албум се очаква да излезе на 11 април тази година и е озаглавен Reader of the Runes-Luna.

Майкъл Шенкер се откроява в света на виртуозните китаристи. Работата му с британската хард рок група UFO през 70-те години на миналия век остава един от най-прочутите периоди в рока, издигайки UFO от ъндърграунд сензация в рок легенда, посочват от Midalidare Rock. Шенкер е поканен да се присъедини към UFO, когато е 17-годишен. Обикаляйки света като тийнейджър, той се превръща в движеща сила зад някои от най-обичаните песни на UFO, като Doctor Doctor, Rock Bottom и Only You Can Rock Me.