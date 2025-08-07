Днес и утре се променя организацията на движение от 42 до 50 км на АМ „Хемус“ заради премахване на растителност

Днес и утре, 7 и 8 август, между 8:00 ч. и 16:00 ч., заради премахване на крайпътна растителност, се променя организацията на движение на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в посока София в участъка от 42 до 50 км. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов каза в края на юли, че вече се работи по почти всички ЛОТ-ове на АМ "Хемус". Предстои да бъдат издадени разрешителни за още два и тя може да бъде приключена до края на 2029 г., което ще даде тласък в развитието на цяла Северна България, добави той.