Общинският съвет в Пазарджик ще реши за удължаване срока за възстановяване на дългосрочния дълг от държавния бюджет

На днешната редовна сесия на Общинския съвет в Пазарджик ще бъде разгледано предложение за удължаването на срока с една година за възстановяване на поетия дългосрочен дълг – безлихвен заем от централния бюджет, отпуснат с цел преодоляване на касов разрив по бюджета на община Пазарджик за 2024 г. Това се посочва в предварителния дневен ред, публикуван на официалния сайт на местната администрация.

Заседанието ще бъде от 14:00 часа. Общият брой на точките в проекта на дневен ред е 45.

Общинският съвет се събра извънредно на 31 юли, за да определи новите численост, състав и ръководства на постоянните комисии.

Причината за извънредното заседание беше невъзможността да бъдат възстановени предишните комисии, защото част от досегашните общински съветници няма да се върнат на местата си по различни причини. Очаква се и влизането на нови съветници на освободените места.