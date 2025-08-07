Подробно търсене

Борислава Бибиновска
Започва изплащането на пенсиите
Снимка: Красимир Николов/БТА, Архив
София ,  
07.08.2025 06:00
 (БТА)

От днес до 20 август (сряда) ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 август (петък).  

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

 

