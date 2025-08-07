„Бъдещето на музиката в ерата на изкуствения интелект“ е темата на 12-ото издание на фестивала „Радар“ във Варна

„Бъдещето на музиката в ерата на изкуствения интелект“ е темата на 12-ото издание на фестивала „Радар“ (RADAR Festival Beyond Music), което ще се проведе между 7 и 10 август във Варна. Тя ще бъде разгърната както в музикалната програма, така и на специална конференция, посветена на новите технологии в изкуството. В трите вечери ще има по три концерта в двора на Археологическия музей във Варна.

Откриването на фестивала е на 7 август в клуб „Ментол“ с джаз-електроника-соул сесия на Димитър Бодуров - клавишни, Антон Егер - барабани, Михаил Иванов - бас, и с участието на специалните гости Ния Ралинова - вокалq и Аки Химанен - тромпет.

Стартът на концертната програма на 8 август в Археологическия музей ще даде живеещият в Лондон Габриел Прокофиев, който е композитор, продуцент, диджей и основател на лейбъла Nonclassical. Негови творби са изпълнявани от Сиатълския симфоничен оркестър, Детройтския симфоничен оркестър, Филхармонията на Санкт Петербург, Филхармонията на Би Би Си, МДР Лайпциг, Филхармонията на Копенхаген, Люксембургската филхармония, Филхармонията на Буенос Айрес. Често си сътрудничи с компании за съвременен танц, автор е на оркестрови и камерни произведения, седем концерта – три за грамофон и оркестър, както и на много електронни композиции, често съчетаващи синтезатори и семпли с класически инструменти. На фестивала „Радар“ Прокофиев ще представи свои произведения за пиано и виола, съчетани с електроника.

Гости на „Радар“ в първата вечер ще бъдат Аки Химанен - тромпет и електроника, и Алекси Кинунен - барабани и перкусии. Те срещат скандинавския джаз с техното. Дебютният им албум Scapes I е издаден през 2020 г., следват Dawn Drops EP (2021), A Thing With Feathers (2022) и Dual Reality (2024). Свирили са в техно клубове и известни фестивали като Jazz:Re:Found, JazzMi и Fano Jazz by the Sea.

Интердисциплинарният артист Андреас Лутц ще представи аудио-визуалния пърформанс Abstract Language Model, за който е обучена изкуствена невронна мрежа, захранвана от всички известни набори от човешки писмени знаци, представени в стандарта Unicode. Артистът анализира и разкрива феномените на възприятието спрямо реалността и принципите на абстрактната естетика чрез скулптури, инсталации и пърформанси. Основател е на интердисциплинарно студио и звукозаписна компания KASUGA, базирани в Берлин. Негови творби са излагани в рамките на Антарктическия павилион по време на 57-ото Венецианско биенале, в Националния център за изкуство в Токио, в HeK Basel в Швейцария, в Times Art Museum в Пекин, в Sónar+D в Барселона.

Във втория ден на фестивала публиката ще се срещне с Ния Ралинова - вокал и виолончело, Антон де Бруин - клавишни, Йооп де Грааф - бас, Тиймен Молема - барабани. Ния наскоро издаде своя дебютен албум Freefall, който включва оригинални песни. Музикантката е живяла в Европа, Латинска Америка и Близкия изток. Наскоро завършва Консерваторията в Амстердам и работи с много утвърдени артисти като Burna Boy, Емели Санде, Бил Лаурънс.

На сцената ще се качат дуо RKDIA (Мортен Шанц - клавишни и Антон Егер - барабани) с енергичен синтез от електроника, джаз и броукън диско. Те имат международно признание за работата си с JazzKamikaze, Phronesis и Marius Neset, както и за собствените си солови проекти. Предстоящият им албум Into Olympia ще излезе през октомври. Имат над 100 концерта в Скандинавия, Германия, Австрия, Франция, Обединеното кралство, Занзибар, Южна Корея и Тайланд. През декември 2023 г. са поканени от краля на Бутан да свирят на националния стадион по време на празника на страната.

Още едно дуо ще гостува на „Радар“ - британското KOGG (Селена Кей - електроника, диктофон, глас и Керис Хог - барабани, електроника, DIY инструменти, глас). Те представят мултисензорен пърформанс, съчетаващ електронното звучене с чукове, гаечни ключове и ластици, както и впечатляващи визуални ефекти. KOGG са свирили в IKLECTIK и The Moth Club в Лондон, изнасяли са концерти на Фестивала за съвременна музика в Хъдърсфийлд. Предстои им издаване на дебютен албум със заглавие Mechanista през тази година.

Третата вечер на фестивала ще започне с български изпълнители - KillaBee (Галин Ненов) - бийтбокс и MC, и Mista Future (Георги Илиев) - китара, бас, синтезатор, глас. Двамата артисти имат дългогодишно партньорство. Изразяват идеите си с тембри от аналоговия звук, с присъствието на два важни за тях елемента – speak groove and pocket. В проекта, който ще представят, основна ритмична функция има гласовата перкусия на KillaBee, който изпълнява и MC партии, докато Mista Future се грижи за хармоничната среда.

След това зрителите ще видят британския квартет Фил Медоус - саксофон, Майк Де Соуза - китара, Джони Уикъм - бас, Джей Дейвис - барабани. Медоус композира в стил джаз импровизация, глобални ритми и съвременен груув. Ръководи отличени проекти, сред които Engines Orchestra, Beware of the Bear и Future Movers. Двукратен носител на Parliamentary Jazz Awards, на Лондонска музикална награда и Peter Whittingham Jazz Award. На варненската сцена ще представи проекта си Beware of the Bear. Името се позовава на парадокса на кафявата мечка и е метафора за публичните личности, които не винаги са такива, каквито изглеждат. Групата съчетава джаз с хип-хоп, електроника, класика и съвременни звуци.

Концертните изяви ще завършат с нидерландския проект KROON на Kypski - грамофон, синтезатори, и Kubus - синтезатори. Той е роден в програмата Secret Artist In Residence през 2023 г. Електроника на живо, грамофони и синтезатори са в основата на творческата работа. Томас Елберс (Kypski) започва като шесткратен холандски шампион по скречинг и диджей, но навлиза в сферата на звуковия дизайн, композицията, създаването на бийтове и музикалната продукция. Създал е своя собствена система - Syntablism, която е хибрид от грамофони и модулни системи и синтезатори.

Фестивалът „Радар“ ще предложи и съпътстваща програма. На 9 август ще се проведе конференция, посветена на изкуствения интелект и музиката. На нея Аспарух Стоянов ще представи ИИ 101. Той е съосновател и главен технически директор на Keyward, където оборудва инженерен софтуер с изкуствен интелект, за да подобри цикъла на оценка на дизайна за производителите. Притежава магистърска степен по машинно инженерство от Hochschule für Technik und Wirtschaft Берлин и бакалавърска степен по машинно инженерство от университета в Щутгарт. След лекцията ще се състои дискусия и презентация на Андреас Лутц. На 10 август в клуб „Бехемот“ ще има музикална работилница с водещ Томас Елбърс (Kypski).

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Община Варна, Регионалния исторически музей във Варна, Гьоте-институт, Посолството на Кралство Нидерландия в България, Мюзик Финланд.