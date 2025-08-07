"Банк ъв Ингланд" решава дали да намали основната си лихва

Подробно търсене

07.08.2025 07:00
Повишават се очакванията Комитетът по парична политика (MPC) на "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) да намали основната лихва с 25 базисни пункта до 4 на сто днес - петото ѝ намаление в текущия цикъл, въпреки че някои членове на на комитета може да гласуват за запазване на водещата лихва, като се има предвид, че инфлацията е доста над целевата стойност на банката от 2 на сто, пише Ройтерс.

Британската икономика се бори с висока инфлация, бавен икономически растеж и крехка фискална позиция, посочва Ройтерс.

Икономистите от "Дойче банк" (Deutsche Bank) Санджай Раджа и Шреяс Гопал смятат, че е много вероятно централната банка да намали лихвения си процент с 25 базисни пункта до 4 на сто - петото подобно намаление от 1 август 2024 г., съобщава "Маркет уоч".

Инфлацията в страната се повиши през юни до 3,6 на сто, но остава над целевата стойност от 2 на сто на "Банк ъв Ингланд", въпреки че е спаднала рязко от нивата си отпреди няколко години. 

През миналия месец Служба за национална статистика (ONS) обяви, че безработицата през второто тримесечие в страната е нараснала до 4,7 на сто, достигайки най-високото ниво от юни 2021 година.

Също през миналия месец управителят на финансовата институция Андрю Бейли обяви, че банката може да намали водещите си лихви, ако пазарът на труда продължава да се забавя.

Според Бейли "Банк ъв Ингланд" в бъдеще ще намали основната си лихва, след като през юни я остави без промяна.

На този фон проучване на "Стандарт енд Пуърс Глоубъл" (S&P Global) отчита, че активността в строителния сектор във Великобритания се е свила през юли.

Индексът на мениджърите по покупките в строителството (PMI) за британския строителен сектор се понижава до 44,3 пункта през юли спрямо 48,8 пункта през юни – най-ниското равнище от май 2020 г. и е под прогнозата на икономисти в анкета на Ройтерс.

/СЛС/

