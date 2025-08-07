Подробно търсене

"Банк ъв Ингланд" понижи основната лихва с 25 базисни пункта до 4 на сто

Галя Горнишка
Снимка: AP/Alberto Pezzali
Лондон,  
07.08.2025 14:23
 (БТА)

Комитетът по парична политика (MPC) на "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) намали днес лихвата с четвърт процентен пункт от 4,25 на сто на 4 на сто, предаде Си Ен Би Си. Така британската централна банка възобновява "постепенния и внимателен" подход за понижаване на лихвените проценти. 

"Банк ъв Ингланд" трябваше да вземе предвид инфлацията, като индексът на потребителските цени се повиши повече от очакваното - до 3,6 на сто през юни от 3,4 на сто през май – на фона на охлаждащ се пазар на труда и слаб икономически растеж. Брутният вътрешен продукт (БВП) на Великобритания се сви с 0,1 на сто на месечна база през май.

Редица икономисти очакват низходящата траектория на лихвените проценти да продължи и през идната година.

/ИЦ/

