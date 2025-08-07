Американски войник е арестуван за опит да предаде информация за танковете "Ейбрамс" на Русия

Войник от американската армия беше арестуван вчера по подозрение, че е искал да предаде секретна информация за американски бойни танкове на руското правителство, предаде Ройтерс, като се позова на американското министерство на правосъдието.

Двадесет и две годишният Тейлър Адам Лий, служещ във Форт Блис, Тексас, е подведен под отговорност за опит за предаване на информация, свързана с националната отбрана, и за изнасяне на подлежащи на контрол технически данни без разрешение, се казва в съдебните документи.

"Днешният арест е послание към всеки, който мисли да извърши измяна срещу САЩ, особено към военнослужещите, които са дали клетва да бранят родината ни. ФБР и нашите партньори ще направят всичко по силите си да защитят американците и да опазят класифицираната информация", каза в изявление помощник-директорът на отдела за контраразузнаване на ФБР Роман Рожавски.

Лий още не е отговорил на обвиненията. Прокурорите обвиниха войника, който има най-високо равнище на достъп до секретна информация, в опит да предаде на руското правителство информация за експлоатацията и уязвимостите на танк M1A2 "Ейбрамс" (M1A2 Abrams), основния боен танк на САЩ, в замяна на руско гражданство.

Миналия месец Лий е предал SD карта, съдържаща документи и информация за танка и други военни операции на САЩ, на човек, когото е смятал за руски разузнавач. Според прокуратурата документите са съдържали технически данни, които Лий не е имал право да предоставя, а някои от тях били маркирани като "Контролирана некласифицирана информация".

"Войниците, които нарушават клетвата си и се превръщат във вътрешна заплаха, неминуемо ще бъдат заловени и изправени пред правосъдието, а ние ще продължим да защитаваме персонала на армията и да пазим оборудването", заяви бригаден генерал Шон Стинчън, оглавяващ Командването на контраразузнаването в армията.