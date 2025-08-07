През изминалото денонощие са станали 26 катастрофи, ранени са 32-ма души

Подробно търсене

07.08.2025 08:03
През изминалото денонощие са станали 26 тежки катастрофи, ранени са 32-ма души, загинали няма. Това сочи информация на сайта на МВР. 

В София са регистрирани две тежки катастрофи и 32 леки. Трима души са пострадали при пътни инциденти в столицата, като един от тях е с опасност за живота. 

От началото на месеца са станали 142 катастрофи, със седем загинали и 177 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 3922, загиналите са 246, а ранените 4893.

Катастрофа в района на моста над река Марица стана вчера около 17:30 ч. и затрудни движението на пътя Пловдив - Стара Загора. По първоначални данни, моторист се е блъснал в бус.

