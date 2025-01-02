Студенти от НХА показват в изложба проекти на банкноти

Изложба на студентски проекти на банкноти от Националната художествена академия (НХА) ще бъде показана в галерията на Националната галерия за приложни изкуства (НГПИ) „Свети Лука“. Експозицията може да бъде разгледана от 8 до 31 януари, съобщават от НХА.

Изложбата представя студентски проекти на банкноти, създадени през периода 2012 – 2024 г. като учебни задачи по дисциплината „Визуална комуникация“ към специалност „Плакат и визуална комуникация“, катедра „Плакат и визуална комуникация“. Куратори са преподавателите доц. д-р Стоян Дечев и доц. д-р Ненко Атанасов.

Със свои проекти участват студентите Лилия Миланова, Росèна Тодорова, Жаклина Симова, Иван Кашлаков, Любослав Боянов, Катя Иванова, Наталия Йосифова, Георги Георгиев – Аршата, Ангелина Конзова, Стèфани Копаранова, Мирослав Живков – Джингиби, Моника Радева, Даниела Драганова, Евтим Войнов, Таня Барантиева-Баева, Теодора Коцева, Весела Цекова, Здравко Сираков, Михаела Караджова, Мария Александрова, Силви Попова, Габриел Петров, Плàмена Попова, Àнгела Айтовска, Валентин В. Щинков, Стèфани Неделчева, Карина Талпова, Стефан Коцевски, Петрòния Апостолова, Никол Добрева, Теа Антонова, Радина Симеонова, Мария Меретева-Илиева, Тедислава Симеонова, Марù Кенов, Сеферина Стамати, Елина Джанаварова, Константин Арабаджиев, Габриела Терзиева, Нина Слагàло, Йоана Иванова, Яна Попова, Никол Стойкова, Албена Цветкова, Аксения Аврамова, Ана Ристоска, Елена Генчева, Анна-Мария Адамова, Ина Везенкова, Димитър Боздански, Анна Марлакова, Вяра Пенева, Маргарита Горастева, Димитрина Паскова, Фен Чаюе, Мерелин Алексова, Зорница Йовева, Теодора Божилова, Венелина Петкова, Малвина Воева.

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