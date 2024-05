„Разкази от пандемията, или как се сприятелих с един комар“ е новата книга на писателя Иван Димитров. Премиерата е на 5 юни в „Сфумато“, съобщават издателите от „Кота 0“.

Сборникът включва кратки и микро разкази, които връщат читателите във времето на извънредното положение при пандемията през 2020 г. „На неговите страници с еднаква тежест си съжителстват абсурдът и самотата, ненормалността на външния пандемичен свят, но и нормалността, която човекът все пак успява да си създаде в тази извънредна форма на съществуване, както и поетиката и прозата на пандемичния начин на живот. Голяма част от текстовете са иронични и с чувство за хумор“, посочват издателите.

По думите на автора повечето разкази са писани по време на извънредното положение. Работата по този ръкопис ми помагаше да гледам нещата, а и себе си отстрани. И ми помогна да оцелея по-лесно – тогава живеех сам. После имах нужда разказите да отлежат, да се натрупа тази друга дистанция, затова книгата излиза чак сега“, казва той.

Част от разказите служат като изходен материал за пиесата „Как се сприятелих с един комар“, с която Димитров печели наградата за млад автор до 40 години на 12-ото издание на националния конкурс за българска драматургия „Иван Радоев“. Постановката по текста предстои през следващия театрален сезон, посочват от „Кота 0“.

„При създаването на пиесата се появиха още текстове, които после адаптирах в разкази. Накрая написах още няколко разказа, защото исках книгата да има своята драматургия, да притежава завършеност сама по себе си, с повтарящи се герои и сюжетни линии. Всъщност това е историята на обитателите на един блок, които се сблъскват с тази нова реалност. Не всички текстове обаче са плод на моето въображение“, отбелязва Иван Димитров. Той дава пример с два от разказите си, които са съставени изцяло от цитати от медийните изяви на генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски и на проф. Тодор Кантарджев.

„Не е лесно да се напише колекция от „пандемична проза“, която, въпреки тематиката си, да се чете с лекота и увлечение. Иван Димитров се справя с това предизвикателство благодарение на един вече значителен, натрупан с годините писателски опит ‒ в разказите му има шепа хумор и малко драматизъм, щипка абсурдизъм, но и социална ангажираност. Отчасти художествена фикция, отчасти публицистична хроника, този сборник е свидетелство за един период, който не бива да забравяме“, казва за книгата Мартин Колев.

Според поетесата и писателка Надежда Радулова „Разкази от пандемията, или как се сприятелих с един комар“ е книга, на чието дъно жужи неутолимата жажда за контакт, пък бил той не съвсем човешки.

Художник на книгата е Бояна Павлова.

Иван Димитров е автор на седем книги с проза, драматургия и поезия, между които романът „Софийски дует“ и сборникът с разкази „Силата на думите“. Носител е на няколко награди за произведенията си, като „София: Поетики“ (2013), наградата „Яна Язова“ за разказ и наградата „Чудомир“ за хумористичен разказ. През 2012 г. пиесата му „Очите на другите“ попада в селекцията на фестивала HotInk at the LARK в Ню Йорк и през същата година е поставена в New Ohio Theatre.

Участва в литературни пърформанси като „4x4“, „Loop поезия“, „Актьори срещу поети“ и др. Като журналист е бил част от екипите на „Дневник“ и „Виж!“, а през годините е публикувал журналистически и художествени текстове в издания като „Егоист“, „Едно“, „Една седмица в София“, „Горичка“, „Капитал“, „Прас прес“, „Стършел“ и др. Негови произведения са превеждани на английски, френски, унгарски, сръбски, гръцки, румънски, руски, македонски и други езици.

