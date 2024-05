Българска песен звуча на музикален фестивал в Баден-Баден

Соня Йончева и маестро Найден Тодоров, заедно със симфоничния оркестър на Баден-Баден са били отново център на музикалния фестивал Pfingstfestspiele, съобщават от екипа на Найден Тодоров.

Концертът в неделя е представил песни от известни филми, сред които „Замълчи, замълчи“ от филма „Любимец 13“. Красивата мелодия разтопи сърцата на германската публика, която възторжено аплодира родния шедьовър, написан в далечната 1958 и изпят тогава от Мими Николова, разказват присъствали на събитието.

В програмата звучаха и Paroles на Далида и Ален Делон, Don't Cry for Me Argentina от филма „Евита“, The Love Incide, Somewhere от „Уестсайдска история“, Moon River от „Закуска в Тифани“, както и музика от филмите „Красавицата и звярът“, „Хари Потър“ и „Mеждузвездни войни”.

Киното е основен акцент на тазгодишното издание на фестивала, който ще бъде закрит на 26 май от Теодор Куренцис и симфоничния оркестър на Щутгардското радио SWR.

Това е второто съвместно гостуване на престижния музикален форум на българското топ сопрано и диригента, който в момента е служебен министър на културата, припомнят от екипа на Найден Тодоров.

Следващата им съвместна изява ще бъде на 10 август във Варна в операта „Мадам Бътерфлай“.