Нова арт инсталация на Божана Славова в Бургас ще насърчи младите да гласуват в изборите за Европейски парламент

Авторката Божана Славкова ще открие на 9 май своя нова арт инсталация, озаглавена "Форма на свобода" в Младежкия международен център в Бургас. Тя е част от програмата Pop the Vote! Culture on the Ballot на Culture Action Europe, съфинансирана от Европейския парламент и създадена с цел да ангажира европейските граждани и по-специално младото поколение с ценностите на демокрацията и възможността да гласуват в изборите за Европейски парламент на 9 юни 2024, се казва в съобщение до медиите на авторката.

Откриването на "Форма на свобода" на 9 май ще бъде съпроводено с поезия, музика, вино и възможност за запознанство с авторката. Творбата е описвана като въвличаща арт инсталация, иpработена от триизмерен колаж от висящи предмети, събрани през многобройните пътувания на Божана Славкова, която в рамките на три години е обиколила 17 европейски страни. Сред тях има хербарии, карти, катинар за колело и заедно образуват измислена страна.

Публиката ще може да се разходи между тях, да ги усети на мирис и да ги докосне. На откриването по желание всеки гост може да донесе и свой предмет, свързан с пътешествие, който да бъде включен в инсталацията.

За „Форма на свобода“ Божана Славкова коментира, че осъзнава колко привилегирована, че за краткия си досегашен живот е успяла да посети толкова много страни - нещо, което на нейната възраст родителите ѝ не са имали възможност да сторят. С творбата си тя иска да предизвика размисъл за свободата на движение и изразяване в наши дни и да накара посетителите да се запитат кой дава тези свободи, могат те да бъдат отнети, както и как да бъдат съхранени.

Инсталацията ще може да бъде видяна от 9 май, когато се отбелязва Деня на Европа, до 9 юни, когато са насрочени предстоящите предсрочни парламентарни избори, както и изборите за Европейски парламент.



Както БТА писа, в края на април Божана Славкова спечели първо място в деветото издание на големия международен поетичен онлайн конкурс Mili Dueli. С това тя се превърна в първия български участник, спечелил голямата награда в надпреварата, която се организира от 2012 г. насам в Босна и Херцеговина.



Божана Славкова се занимава с поезия, кино, визуални изкуства, театър и пърформанс. По образование е флейтист, възпитаник е на Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - Бургас и носител на наградата за поезия на името на Петя Дубарова в морския град.