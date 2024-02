"Опенхаймер" и Лили Гладстоун триумфираха на 30-ата церемония за наградите на Гилдията на актьорите в САЩ

"Опенхаймер" продължи победния си ход през холивудския награден сезон, като спечели водещия приз, наградата за актьорски състав, и отличия за актьорите Килиън Мърфи и Робърт Дауни младши на 30-ото издание на наградите на Гилдията на актьорите в САЩ (SAG), съобщи Асошиейтед прес.

С наближаването на церемонията за наградите "Оскар" на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, биографичният блокбастър на Кристофър Нолан, който вече спечели награди "Златен глобус" и БАФТА, все повече изглежда като фаворит. Наградите на SAG, смятани за едни от най-точните прогнози за "Оскар", само подкрепят позициите на "Опенхаймер", който е начело сред претендентите с 13 номинации за наградите на Академията.

Наградите на Гилдията на актьорите бяха стриймвани на живо от Нетфликс за първи път за водещо холивудско шоу. Това донесе значителни промени в дългогодишната традиция за подобни церемонии. Нямаше реклами, които да прекъсват програмата. Имаше промени и в езика. Както каза Идрис Елба: "Не казвайте нещо, което не бихте казали пред Опра (Уинфри - бел.ред.)". Победителите бяха интервюирани зад кулисите от водещия на шоуто на червения килим Тан Франс, като някои от тях звучаха странно, а други - чаровно.

Наградите на Гилдията на актьорите невинаги означават успех за "Оскар". Две от последните пет победни продукции - The Trial of the Chicago 7 и "Черната пантера, не спечелиха награди на Академията. Но през последните две години всичките пет водещи награди на SAG - за актьорски състав и за най-добри актьори, кореспондираха с наградените с "Оскар", включително актьорските състави на "Всичко навсякъде наведнъж" и "CODA: Дете на глухи родители."

Най-вълнуващата победа в събота вечер в Лос Анджелис бе за Лили Гладстоун за най-добра актриса във водеща роля в "Убийците на цветната луна" на Мартин Скорсезе. Това бе най-оспорваната категория, като прогнозите на анализаторите бяха поделени между Гладстоун и Ема Стоун за "Клети създания".

Гладстоун спечели и залата избухна. Стоун също стана на крака и аплодира енергично. На Гладстоун се възлагат много повече очаквания, отколкото на който и да било друг претендент за "Оскар" тази година. Нейна победа би била първа за коренното население на Америка.

"Ние носим емпатия в един свят, който се нуждае толкова много от нея", каза Гладстоун. "Толкова е лесно да се дистанцираме. Толкова е лесно да се затворим, да спрем да изпитваме чувства. И ние всички продължаваме смело да чувстваме. Това прави хората човеци. Това извежда хората от сенките, дава видимост".

Килиън Мърфи и Пол Джамати ("Заседнали") също са в оспорвана конкуренция. Мърфи обаче спечели наградата на Гилдията на актьорите за най-добър актьор във водеща роля, както и преди това "Златен глобус" и БАФТА, което навежда на очакването, че се е устремил и към "Оскар".

Робърт Дауни младши и Давайн Джой Рандолф бяха отличени с наградите съответно за най-добър актьор и актриса в поддържаща роля. Така те се утвърдиха като фаворити за "Оскар". Дауни младши триумфира над Райън Гослинг ("Барби"). Изпълнението на Рандолф в "Заседнали" е пробив в кариерата на 37-годишната актриса.

Али Уонг, която бе сред най-впечатляващите на червения килим в Шрайн аудиториъм в Лос Анджелис, където се проведе церемонията, спечели наградата за най-добра актриса в телевизионен филм или лимитиран сериал за "Говеждо" на Нетфликс. Колегата й от сериала Стивън Йон спечели в категорията за най-добър актъор в телевизионен филм или лимитиран сериал.

"Мечката" също продължи победния си ход, като спечели в категорията за най-добра комедийна поредица и донесе награди за най-добър актьор и най-добра актриса в комедия съответно на Джеръми Алън Уайт и Айо Едебири.

Педро Паскал изглеждаше силно изненадан, че печели наградата на SAG за най-добър актьор в драматична поредица за "Последните оцелели".

Барбра Стрейзанд получи приза си за цялостно творчество от Дженифър Анистън и Брадли Купър. "Помня как мечтаех да стана актриса като тийнейджърка, седнала в леглото си с кутия сладолед и филмово списание", каза актрисата. Тя разказа как била хлътнала по Марлон Брандо. Стрейзанд почете и евреите пионери в Холивуд. "Сега мечтая за свят, където предразсъдъците са част от миналото", каза тя.

На червения килим бяха обявени лауреатите за каскадите във филми и в телевизионни продукции - те отидоха при екипите съответно на "Мисията невъзможна: Пълна разплата - част първа" и на "Последните оцелели".

Тазгодишните награди на Гилдията на актьорите идват след продължилата няколко месеца стачка, организирана от Американската федерация на телевизионните и радио артисти (SAG-AFTRA). Повечето от синдикалните искания бяха свързани с промените в телевизионната и в киноиндустрията заради навлизането на стрийминг услугите и промените, налагани от компании начело с Нетфликс.