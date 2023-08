Група "Уестлайф" тръгва на първото си турне в Северна Америка

Ирландската момчешка поп група "Уестлайф" ще тръгне на турне в Северна Америка за първи път в своята над 20-годишна история, предаде Асошиейтед прес.

Първата концертна обиколка на групата в няколко големи града в САЩ и Канада е планирана около Деня на Свети Патрик догодина.

"Уестлайф" са продали над 55 милиона копия от записите си. Престоят им отвъд Океана ще е доста кратък, но е очакван от дълго време.

Групата ще даде старт на турнето си на 13 март в Торонто, Канада. Следват спирки в Бостън и Ню Йорк. Концертната обиколка ще завърши на 18 март в Чикаго.

Очаква се "Уестлайф" да изпълнят някои от най-големите си хитове, сред които "Swear It Again", "Flying Without Wings", "World Of Our Own", "My Love", "If I Let You Go", "Hello My Love".

"Уестлайф" се появяват за първи път на сцената на поп музиката в края на 90-те и началото на новия век, когато по-голямата част от Северна Америка е в плен на две други момчешки групи - "Бекстрийт бойс" и "Ен синк", припомня агенцията.