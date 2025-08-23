Локомотив (Пловдив) показа писмо, че забраната на клуба за картокиране от ФИФА вече е вдигната

От Локомотив (Пловдив) излязоха с официална позиция за наказанието на ФИФА към клуба за забрана за картотекиране на нови футболисти за три трансферни периода. От клуба са получили писмо от световната централа, че вече нямат проблеми с ограничения при трансферите.



"Уважаеми локомотивци, във връзка с появилата се информация от днес, която гласи, че ПФК Локомотив Пловдив няма право да картотекира нови футболисти за три трансферни прозореца, желаем да ви уведомим, че клубът е предприел нужните мерки на време, като абсолютно всичко по казуса е разрешено. Проблемът не опираше до финансите, а в технически проблем в системата за плащания.

ПФК Локомотив вече е получил и писмо от ФИФА, в което се гласи, че забраната e вдигната", написаха от пловдивския клуб.