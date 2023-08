Кънтри певецът Джейсън Олдин оглави класацията на "Билборд" за сингли

Кънтри звездата Джейсън Олдин оглави класацията на "Билборд" за сингли с "Try That in a Small Town", съобщи сайтът на изданието.

Парчето дебютира в чарта преди седмица, като зае второ място, а тази стъпи на върха. Олдин пусна сингъла "Try That in a Small Town" през месец май. Интересът към него се увеличи рязко, след като разпространеното на 14 юли официално видео към него беше изтеглено три дни по-късно. От телевизионния оператор Си Ем Ти не обясниха причината за това свое решение, отбелязва "Билборд".

Друг кънтри изпълнител - Морган Уолън, заема втората позиция в класацията със сингъла си "Last Night", който е от албума "One Thing at a Time". Хитът оглавяваше чарта в продължение на 14 непоследователни седмици, като за първи път стигна върха през месец март.



Трети в Хот 100 на "Билборд" е Люк Кумс с парчето си "Fast Car". Парчето е кавър на сингъла на Трейси Чампан от 1988 г.

Рапърът Гъна със сингъла"Fukumean" се изкачи на четвърта позиция от шеста, на която беше преди седмица. В челната петица място намират също нигерийският певец Рема и Селена Гомес с хита "Calm Down".