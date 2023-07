Американската група Black Eyed Peas излиза за първи път пред българска публика тази вечер на Breeze Festival в Бургас

Американската хип-хоп и поп група Black Eyed Peas ще изнесе концерт тази вечер, 22 юли, в Бургас в рамките на първото издание на новия фестивал с името Burgas Breeze Fest.



Организаторите от BPM Events съобщават, че фестивалните врати ще отворят в 17:00 ч., а на основната сцена изпълненията ще започнат още след 18:30 ч. с Дара, следвана от Папи Ханс, група "Молец" и Иван Дорн от Украйна. Междувременно на втората сцена, от 20:30 ч., публиката ще може да слуша Мила Роберт, както и "Керана и космонавтите".



Основните гости на вечерта - Black Eyed Peas, ще излязат на сцената около 22:30 ч., за да изпълнят някои от най-новите си парчета, както и част от големите си хитове през годините, оглавили световните класации, сред които "Pump It", "Where Is the Love?" и "I Gotta Feeling".



Както БТА писа, заради концерта в Бургас ще бъде обособена специална паркинг зона. Тя ще е на ул. "Булаир", в отсечката от ул. "Константин Фотинов" до ул. "Цар Симеон 1". Посетителите ще могат да оставят колите си в двете десни ленти. Паркинг зоната ще осигури места за около 120 автомобила за времето от 15:00 часа на 22 юли (събота) до 5:00 часа на 23 юли (неделя).



От Община Бургас обявиха, че очакват много гости и туристи с лични автомобили. Те могат да потърсят възможност за паркиране в периферни части на Бургас, тъй като централната си има своя лимит. Варианти са откритият общински паркинг на ул. "Гурко", паркинг "Пиргос" в комплекс "Лазур", частният подземен паркинг на площад "Кирил и Методий", посочиха от Общината. Оттам информираха, че в събота и неделя "синя зона" няма, но е активна "зелената зона" в районите край морето.