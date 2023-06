С разговори за различията и творчески предизвикателства премина вторият ден на Международния младежки литературен фестивал "Приятелството - смисъл и спасение"

С предизвикателство за създаване на истории по снимки, разговор за различията и предразсъдъците, разказ за кюстендилската акция за спасяването на българските евреи и с разсъждения за това какво е нормалност премина вторият ден от второто издание на Международния младежки литературен фестивал "Приятелството - смисъл и спасение", който се провежда от 18 до 21 юни в Бургас. Изненадващо в програмата се включи и поетът и писател Недялко Йорданов.



Програмата на събитието, което се организира от Центъра за еврейско-българско сътрудничество "Алеф", започна с творческа работилница с писателката Мария Касимова-Моасе. В нея се включиха 30-те млади автори, номинирани за финала в десетия литературен конкурс "Който спасява един човешки живот, спасява цяла вселена". Пред тях авторката разказа историята на своето семейство и как в името ѝ се събират съдбите на хора от различни държави и религии.



Касимова-Моасе обясни, че наблюдението, слухът и обонянието са основните инструменти, с които тя борави при създаването на образи и истории. "Обичайте себе си и се грижете за своята сетивност", обърна се тя към младите автори. В част от своето представяне писателката отправи предизвикателство, в което младежите трябваше да измислят истории по зададени от нея снимки. Сред тях бе и личен черно-бял кадър от нейното детство, в който писателката е снимана с баща си. В тази връзка тя обяви, че започва работа по нова книга, вдъхновена от неговия образ.

Елжбиета Граб от образователния център към Музея за еврейска история във Варшава представи мисията и дейността на музея. Тя обясни, че целта на културната институция е не само да опазва паметта и да разказва за онези, които са загинали, но и да покаже историята на тези, които са оцелели. Граб даде пример от своята практика за работа с деца и подрастващи, като предизвика присъстващите да открият разликите в две привидно еднакви илюстрации с еврейска тематика. "Сами виждате, че можем да открием дребни разлики, но, поглеждайки общата картинка, виждаме и сходствата между изображенията. Така е и с хората", заяви тя.



Част от презентацията на Граб бе и прожекцията на късометражния филм "Евреите и ние - открийте разликите", създаден от Музея за еврейска история. В него полски тийнейджъри от еврейската общност разказват за обичайните си занимания, интереси и ежедневие, но и за моментите, в които преживяват дискриминацията заради еврейския си произход. След прожекцията Граб описа пирамидата на зараждането на предразсъдъците и речта на омразата. Тя сравни уж малките мигове на дискриминация, като даването на определения или шеги с еврейска тематика, с ухапванията от комар. Някои хора имат по-слаба реакция към тези "ухапвания", но при всички натрупванията ги правят по-осезаеми, а за някои могат да са дори пагубни, обясни тя.



"Кюстендилската акция за спасяването на българските евреи е нещо, което е малко известно дори и сред българите. Повече се говори за Димитър Пешев и неговия принос, но той е имал съратници, които са го подтикнали в тази посока", заяви доц. д-р Ангел Джонев от Регионален исторически музей-Кюстендил. Той представи книгата „Минимум човещина“, посветена на 80-годишнината от Кюстендилската акция по спасяването на българските евреи. В лекцията си доц. Джонев изтъкна ролята и участието на Владимир Куртев, Асен Суйчмезов, Димитър Икономов, Иван Момчилов, Петър Михалев, Димитър Пешев.



Той разказа как след завръщането си в Кюстендил част от местната делегация е подложена на тормоз от неизвестни извършители, но благодарността към делото им се проявява с времето. Доц. Джонев даде пример за това със спомените на покойния син на Иван Момчилов - Борис Момчилов, който му разказал, че е бил дете, когато в късна доба са идвали вечер да чупят прозорците на къщата им, а на сутринта пристигнали двама еврейски стъклари, които поправяли стореното, и то нееднократно.



Своята творческа работилница с участниците във фестивала писателят и преводач от български на английски език Кристофър Бъкстън започна с противопоставянето на термините "ние" и "те". След това той предизвика младите автори да разсъждават над смисъла и употребата на думата "нормален". "В България думата ненормален често се употребява в смисъла на луд. Всеки, който не е нормален обаче, е изключителен", допълни Бъкстън. Писателят направи и акустично изпълнение на китара на песента на Боб Дилън "With God On Our Side", след което покани присъстващите да разсъждават заедно над отделни стихове от текста.



Обявената за същия ден работилница с писателя Георги Бърдаров бе отменена за сряда, 21 юни. Вместо това изненадващо , макар и за кратко, в програмата се включи бургаският поет и писател Неделяко Йорданов. Той разказа за някои от младежките си трепети, обясни част от стихотворните стъпки и прикани желаещите младежи да споделят свои стихотворения. Председателят на Центъра за еврейско-българско сътрудничество Алберта Алкалай връчи на поета и почетна грамота за приноса му в развитието на конкурса "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена".

Фестивалният ден приключи с прожекция на игралния филм на Роман Полански "Офицер и шпионин".



На 20 юни в рамките на фестивала предстои и провеждането на първата Международна младежка конференция на тема „Спасяването на българските евреи – възможен модел на поведение за младите хора днес” в хотел "България". Тя ще срещне български и чуждестранни специалисти по история и обществени науки с младите автори. По-късно същия ден в Международния конгресен център в Бургас ще се състои и тържествената церемония-спектакъл, на която ще бъдат обявени и наградени победителите в литературния конкурс.