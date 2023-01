Тейлър Суифт оглави британската класация за албуми

Тейлър Суифт оглави британската класация на албумите за четвърта непоследователна седмица с "Midnights", съобщи сайтът, който следи продажбите.

"Midnights" стана албумът с най-добро представяне на американската певица във Великобритания.

На второ място в британската класация за албуми e SOS на Сиза. Сборният албум на Уикенд "The Highlights" се изкачи с четири позиции до трето място, след като излезе неговият сингъл "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" от саундтрака на "Аватар: Природата на водата".



Челната петица се допълва от Ед Шийран с "=" и Хари Стайлс с "Harry's House".

Класацията на синглите води за първи път певицата Рей с "Escapism". Тя празнува, след като преди 18 месеца се раздели със звукозаписната къща "Полидор", която отказа да издаде първия й албум. Досега тя два пъти беше достигала третото място в британската класация за сингли.

Сингълът е издаден независимо. Заемането на първото място "е най-хубавото признание, на което можех да се надявам като музикант", каза Рей пред Би Би Си.

Рей ще издаде дебютния си албум "My 21st Century Blues" на 3 февруари.

На второ място в класацията за сингли е "Anti-Hero" на Тейлър Суифт. Трети е "Messy in Heaven" на Вендби и Годард.