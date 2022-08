Рапърът, певец, автор на песни, продуцент, професионален кечист и актьор Бед Бъни запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителят си осигури първенството в чарта за седма непоследователна седмица с 98 000 продадени еквивалентни единици от албума "Un Verano Sin Ti". Бед Бъни за първи път покори чарта с новата си тава на 21 май.

Кънтри певецът Морган Уолън се е изкачил от четвъртото до второто място с 49 000 продадени еквивалентни единици от албума "Dangerous: The Double Album".

Третата позиция остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от певеца Хари Стайлс с 48 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Harry's House".

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от южнокорейската група "Севънтийн" с "4th Album Repackage: Sector 17" (34 000 продадени еквивалентни единици) и рапъра Фючър с "I Never Liked You" (33 000 продадени еквивалентни единици).

В Топ 10 намират място още Дрейк с "Honestly, Nevermind", Лизо със "Special", Лил Дърк със "7220", Джак Уайт с "Entering Heaven Alive" и Оливия Родригес със "Sour".