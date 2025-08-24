Един е загинал, а 17 души са ранени в катастрофи в страната през изминалото денонощие

Един е загинал, а 17 са ранени в катастрофи в страната през изминалото денонощие, сочи информация на сайта на Министерството на вътрешни работи (МВР). Регистрирани са 16 тежки пътнотранспортни произшествия.

В София са станали 10 леки и една тежка катастрофа, при които един е пострадал.

От началото на месеца МВР регистрира 534 произшествия на пътя, с 34 загинали и 704 ранени. От началото на годината са станали 4321 катастрофи, с 271 загинали и 5431 ранени.