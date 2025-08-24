Няколко групи бойкотираха фестивал във Великобритания, след като звукът от сцената бе спрян заради развято палестинско знаме

Няколко групи се оттеглиха от британския музикален фестивал Victorious часове преди да излязат на сцената, след като ирландската фолк група The Mary Wallopers обяви, че звукът на техния концерт е бил спрян заради развято палестинско знаме, съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА.

The Last Dinner Party, Cliffords и The Academic обявиха в събота късно вечерта, че няма да се изявят на музикалния фестивал в Портсмут след инцидента в петък.

Организаторите, които поясниха, че групата е била спряна заради „дискриминационни“ скандирания, вече се извиниха на бандата и обещаха да направят „значително дарение за хуманитарна помощ за палестинския народ“.

Рок групата The Last Dinner Party обяви, че ще бойкотира фестивала в изявление, публикувано на страницата им в Инстаграм.

„Възмутени сме от решението да се заглуши The Mary Wallopers на фестивала Victorious. Не можем да подкрепим политическата цензура и затова ще бойкотираме фестивала“, се казва в изявлението.

„Тъй като жителите на Газа са умишлено оставени да гладуват след две години на ескалиращо насилие, е очевидно, че артистите трябва да привлекат вниманието към каузата. Опитът да се отвлече вниманието от геноцида, за да се поддържа аполитичен имидж, е изключително разочароващ“, добавят от рок групата.

„През цялото лято използвахме изявите си, за да насърчим публиката да дари дори и сумата за една напитка на Medical Aid for Palestinians, а днес ви призоваваме повече от всякога да направите същото… Свобода за Палестина“, завършват музикантите от The Last Dinner Party.

Както БТА писа, концертът в петък на The Mary Wallopers бе прекратен.

От групата заявиха, че фестивалът е пуснал „подвеждащо изявление пред пресата, в което твърди, че са прекъснали звука ни заради дискриминационно скандиране, а не заради призива на групата за свобода на Палестина“.

„Нашето видео ясно показва организатор на фестивала, който излиза на сцената, пречи на шоуто ни, сваля знамето от сцената и след скандирането „Свобода за Палестина“ звукът е прекъснат“, поясняват музикантите.

Същият член на екипа по-късно се чува на видеото да казва „няма да свирите, докато знамето не бъде махнато“.

Рок групата The Academic също се оттегли от фестивала, заявявайки, че „съвестта им не им позволява“ да свирят на „фестивал, който заглушава свободното слово“, а ирландската група Cliffords добави, че „отказва да свири, ако ще бъде цензурирана за това, че показва подкрепата си към народа на Палестина“.

По-късно организаторите на фестивала публикуваха друго изявление в Инстаграм, в което се казва: „Не обяснихме политиката си достатъчно добре и достатъчно рано, за да се стигне до разумно решение. Искаме да се извиним искрено на всички засегнати. Съжаляваме, че се стигна до тази ситуация, и ще направим значително дарение за хуманитарни помощи за палестинския народ“.

В програмата на фестивала участват и групите Vampire Weekend, The Kaiser Chiefs и Kings Of Leon.

В началото на концерта на Vampire Weekend вокалистът на групата заяви: „Ако някой е бил цензуриран за развяване на знаме, това е погрешно и заслужава извинение. Палестинският народ заслужава нашето съчувствие“.