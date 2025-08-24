Гроздоберът започна много рано в няколко региона на Франция заради изменението на климата и горещите вълни в страната

Тази година гроздоберът започна много рано в няколко региона на Франция, засегнати засегнати от климатичните промени и горещите вълни, съобщава Франс прес.

"През последните 30 години сме изтеглили с почти две седмици по-рано прибирането на реколтата, като може да се достигне и до 20 дни в година като тази", отбелязва Бернар Фарж, президент на Национална конфедерация на производителите на вина и спиртни напитки с контролиран произход (Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d'origine et à indication géographique - CNIV). В региона Елзас гроздоберът никога досега не е започвал толкова рано. Реколтата от креман (френско пенливо вино, произведено по традиционен метод, подобен на шампанското, но извън региона Шампан) официално започна във вторник, 10 дни по-рано, отколкото през 2024 г., отчита Асоциацията на лозарите от Елзас (Association des viticulteurs d'Alsace - AVA).

Освен това някои елзаски лозари вече бяха започнали гроздобера, след като бяха поискали разрешение от Националния институт за произход и качество (Institut national de l'origine et de la qualité - INAO) - организация, гарантираща произхода и качеството на продукти със защитено наименование за произход (appellation d'origine contrôlée - AOC).

В региона Шампан официално гроздоберът започна четвъртък, а в някои области по изключение и по-рано.

"Наистина е рано", казва Бертран Дояр от Асоциацията на лозарите в Шампан. Преди "очаквахме средата на септември или дори началото на октомври", припомня той.

Феномен, който става все по-срещан заради изменението на климата. Всъщност гроздето бързо е увеличило алкохолното си съдържание (съдържанието на захар, която ще се превърне в алкохол) и киселинността си, подчертава винопроизводителят от Шампан.

За разлика от Елзас, в Бургундия това "изобщо не е рекорд", обяснява Лоран Делоне, президент на търговската асоциация, която представлява, защитава и популяризира вината от Бургундия, регион Бургундия-Франш Конте (Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne - BIVB).

"Сега събираме реколтата (от креман) през август почти през година. Това се превръща в норма, с рекорд през 2003 г., (когато гроздоберът започна) около 15 август", добавя той.

Прибирането на реколтата на "тихите вина" (вино, което не образува мехурчета при отваряне на бутилката) трябва да започне около 25-26 август за белите сортове и около 27-28 август за червените.

Според събраните дати от гроздобера в известните Хосписи на Бон (Les Hospices de Beaune - исторически паметник и известна болнична институция, особено заради провежданите там търгове за вино. Всяка година в третата неделя на ноември известният търг за вино в Хосписите в Бон привлича ценители от цял свят, генерирайки средства за финансиране на болницата), датиращи от 1354 г., до този момент гроздоберът се е извършвал средно около 28 септември между края на периода на Средновековието и 1987 година. Оттогава е изтеглен напред с около две седмици и половина.

На юг, във френския регион Божоле, прибирането на реколтата също започва по-рано, "но всяка година е различна", обяснява Жан-Марк Лафон, президент на браншова организация. В най-големия лозарски район на страната - Бордо, Югозападна Франция, в понеделник се състоя първата резитба на парцели, предназначени за креман, отчита Междупрофесионалният съвет за виното на Бордо (Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux - CIVB), като се очаква реколтата да може да бъде събрана около 10 септември.

Междупрофесионалният съвет за виното на Бордо очаква гроздоберът да започне "10 или 15 дни" по-рано, отколкото преди 40 години, заради климатичните промени.

В град Сомюр, разположен в департамент Мен е Лоар, реколтата от пенливо вино Креман дьо Лоар (Crémant de Loire) започна в понеделник, около три седмици по-рано отколкото през 2024 г., заяви Мари-Франсоаз Ратрон, президент на Съюза на винопроизводителите от Сомюр.

В района на Нант, регион Пеи дьо ла Лоар, гроздоберът най-вероятно ще започне през следващите дни, което "със сигурност ще бъде изключително ранна година, напомняща за 2003 или 2022 г. - години, които също бяха много горещи", обяснява Франсоа Робен от Винарската федерация на Нант. "Годините обаче следват една след друга и не си приличат", като 2024 г. беше изключително дъждовна. "Днес можем да говорим повече за изменението на климата, отколкото за глобалното затопляне", допълва Робен.

В южния департамент Од, "сме шест дни по-рано от планираното" заради горещата вълна, оценява ситуацията Александър Те, президент на федерацията Независими лозари от региона на Окситания, допълвайки, че жегата е "стресирала сортовете грозде, а при някои от тях е ускорила процеса на зреене".

В област Прованс, Югоизточна Франция, гроздоберът започна на 12 август в районите с най-ранно зреене.Там прибирането на реколтата от грозде с "един или два дни по-рано спрямо миналата година" заради горещите вълни, но "най-вече защото всичко започна по-рано, с разпъване на пъпките от средата на март след меката зима", обяснява винопроизводителят Жулиен Кенел.