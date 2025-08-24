Гранични полицаи задържаха шофьора на микробуса, който избяга снощи в с. Лозенец

Задържан е шофьорът на микробуса, който избяга снощи в с. Лозенец, община Царево, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. Задържаният е 21-годишен грузински гражданин.

Припомняме, че около 19:00 часа вчера шофьорът не се подчини на полицейските разпореждания, навлезе в Лозенец, скочи в движение и изостави буса, в който бяха укрити 24 нелегални мигранти.

Грузинецът е задържан днес около 11:00 ч. в района на КПП Караагач от служители на Гранично полицейско управление Царево, докато се возел с таксиметров автомобил.

От Главна дирекция "Гранична полиция" съобщиха, че в сравнение с 2023 г. - най-тежката от мигрантски натиск година, към момента се отчита силен спад и в опитите за нелегално преминаване, и при задържаните във вътрешността.

За осем месеца - от януари до август 2023 г., предотвратените опити за влизане в страната са били 115 000. За сравнение за същия период на тези година те са 9700. По данни на директора на ГДГП Антон Златанов, бележи се успех при задържане на почти всички влезли в страната ни или които се опитват да излязат през сухопътните граници със Сърбия и Румъния.

Като цяло има общ спад на мигрантаския поток и на опитите за преминаване, което се дължи на по-сигурната охрана на границата, по-доброто техническо обезпечаване с видеонаблюдение, автомобили и др., както и на активното сътрудничество с полицейските служби на съседните държави. Друг важен фактор е и засилената оперативна работа и дейността по разследване, така че трафикантите да не могат да функционират.

Само през миналата година съвместно с Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Държавна агенция "Национална сигурност", под надзора на различни прокуратури, са неутрализирани 15 мрежи за трафик на мигранти и техните лидери вече са осъдени. Според Златанов тази съвместна активна работа за противодействие на каналджийството, се е отразила и на цената на "услугата" и тя се е повишила от 700 -1000 евро през 2023 г. до 8 000 - 20 000 евро към момента, в зависимост от начина и условията на транспортиране.