Близо 200 ученици от българската общност в Тараклия посетиха страната ни по програмата на МОН "България - образователни маршрути"

Близо 200 ученици от българската общност в район Тараклия, Молдова, посетиха България по Националната програма на Министерството на образованието и науката (МОН) "България - образователни маршрути, съобщи пресцентърът на ведомството.

Учениците са от Гимназията и теоретичния лицей "Иван Вазов" в Тараклия, както и от теоретичните лицеи - "Христо Ботев" в село Валя Пержей, и "Св. Паисий Хилендарски" в село Кортен. Те бяха придружени от 17 учители от района.

Петдневните образователни маршрути позволиха на учениците да се запознаят със знакови обекти в България в направления - като история и археология, география и икономика, природни науки и екология, изкуства, архитектура и литература, етнография, фолклор и занаяти. Всяко училище изготви свой маршрут с обекти, разположени в Русе, Велико Търново, Трявна, Габрово, Дряново, Калофер, Пловдив, Асеновград, Бачково и Широка лъка.

Учениците от село Валя Пержей бяха посрещнати в Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка", където за тях бе представена специална фолклорна програма.

Донка Николова, командирован от България преподавател-методист в отдела по образование на Тараклийския район, каза, че програмата е помогнала на децата да опознаят по-добре страната на своите предци и да се докоснат до съвременните постижения на България.

През настоящата година МОН подпомогна посещенията в България на 960 ученици от български училища в 12 държави.

Междувременно на Ларгото в София беше открита изложба с рисунки на ученици от българската общност в Молдова, които пресъздават класически произведения и персонажи от българската литература. Изложбата, озаглавена "На две родини ний чада сме", може да бъде разгледана до 19 ноември.

БТА припомня, че през май тази година правителството одобри 25 национални програми, които да подпомагат ключови политики в сферата на образованието през следващата учебна година. Три от тях - "Бъдеще за таланти", "Умения на фокус" и "Сигурност", са изцяло нови, съобщи тогава пресслужбата на Министерския съвет.