С пържене на картофи, духова музика и забавления за най-малките Самоков отбеляза тазгодишния Фестивал на самоковския картоф

За втора поредна година в Самоков се състоя Фестивал на самоковския картоф, организиран от Община Самоков с подкрепата на Министерството на туризма.

Празничната програма започна на обяд с игри и забавления за най-малките. Водеща бе Кака Лара, която забавлява децата с игри и танци, а в отборните игри бяха раздадени подаръци.

Последва и официално откриване, което направиха кметът на общината Ангел Джоргов и секретарят на местната администрация Станислава Цветкова. Празникът се организира най-вече заради производителите и преработватели на картофи на територията на общината, каза кметът. Той посочи, че организаторите искат да покажат, че почитат традициите и местните производители. По думите му фестивалът позволява десетки хора да се насладят на самоковските картофи.

Ути Бъчваров приготви пържени картофи и пържоли за присъстващите. Той бе и артистичен водещ, който задава въпроси като част от томбола, а отговорилите правилно получиха награди. По думите на шеф готвача картофите в града имат традиция, която ги прави "бранд номер едно" в България, а самоковският картоф е нещо забалежително.

В кулинарната надпревара взеха участие кметовете от кметствата в община Самоков. Те бяха разделени в осем отбора под различни наименования и имаха за задача да приготвят ястие от картофи. Някои от тях направиха картофени кюфтета, а други - пържени картофи.

Местни картофопрозводители и такива от страната имаха възможността да покажат своята реколта. Пред БТА картофопроизводителят Антон Тодоров от Кюстендил каза, че картофите са културата, която има едно от най-големите продоволствени значения. По думите му предвид че от 1 декар добивът може да бъде няколко тона, картофът генерира повече енергия от всички други култури, което има огромно значение за изхранване на населението. Производителят посочи, че стопанството му е имало покана да изложи своята реколта на днешния празник. Тодоров каза, че произвежда между 300 и 600 тона картофи на година и залага на няколко вида сорт, спрямо пазара и търсенето.

Председателят на Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК) в България Тодор Джиков определи днешния фестивал като "нещо прекрасно". Той припомни, че картофи в региона се отглеждат отдавна. "Имаме нужда от такива празници. Най-малкото защото тази традиция трябва да продължи. Аз продължих картофопроизводството от моите прадеди и така вярвам и се надявам, че и моите деца ще продължат тази традиция", посочи още Джиков. Той каза, че от доста време вече хората са избрали да садят сортове, които са вкусни. В региона на Самоков се отглеждат около седем-осем сорта. Независимо какви са сортовете, щом са от Самоковско, те са неповторими и много вкусни, добави още председателят на НАК.

Днешният фестивал бе съпроводен от изпълнения на Етрополската духова музика, а празникът ще бъде закрит тази вечер от народния певец Илия Луков. Във фолклорната програма по-рано през деня участие взеха и местни самодейци от читалищата в общината.

Миналата година Общинският съвет в Самоков реши да възстанови празника на картофа, но в по-голям мащаб. Средствата за тази цел, определени от Общинския съвет, бяха в размер на 68 000 лева, припомня БТА.