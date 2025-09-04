Подробно търсене

Фридрих Мерц организира среща за стомадобивната индустрия в Германия

Любомир Мартинов
Фридрих Мерц. (Manon Cruz/Pool via AP)
Берлин,  
04.09.2025 05:53
 (БТА)

Германският канцлер Фридрих Мерц кани ръководители изпадналата в затруднение стоманодобивна индустрия на страната на среща, за да се гарантира запазването на производството на стомана в Германия в дългосрочен план, заяви той вчера след консултации с лидерите на управляващата коалиция, предаде ДПА.

Мерц посочи, че германската стоманодобивна индустрия се бори с двойния натиск на американските мита и дъмпинговите оферти от Китай. Компаниите са притиснати и от слабото вътрешно търсене и високите енергийни цени.

Според Стоманодобивната асоциация производството на сурова стомана в страната е намаляло с близо 12% до 17,1 милиона тона през първата половина на годината.

Междувременно през юни президентът на САЩ Доналд Тръмп повиши митата върху вноса на стомана и алуминий от 25% на 50%. Освен това стотици продукти като мотоциклети и кранове също попадат под ударите на митата върху стомана и алуминий.

Планираната от Мерц среща идва след многократни призиви на вицеканцлера Ларс Клингбайл и на няколко федерални провинции за организиране на индустриален форум за обсъждане на възможна помощ.

/ЛМ/

