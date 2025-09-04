Фридрих Мерц организира среща за стомадобивната индустрия в Германия

site.btaФридрих Мерц организира среща за стомадобивната индустрия в Германия
Германският канцлер Фридрих Мерц кани ръководители изпадналата в затруднение стоманодобивна индустрия на страната на среща, за да се гарантира запазването на производството на стомана в Германия в дългосрочен план, заяви той вчера след консултации с лидерите на управляващата коалиция, предаде ДПА.
Мерц посочи, че германската стоманодобивна индустрия се бори с двойния натиск на американските мита и дъмпинговите оферти от Китай. Компаниите са притиснати и от слабото вътрешно търсене и високите енергийни цени.
Според Стоманодобивната асоциация производството на сурова стомана в страната е намаляло с близо 12% до 17,1 милиона тона през първата половина на годината.
Междувременно през юни президентът на САЩ Доналд Тръмп повиши митата върху вноса на стомана и алуминий от 25% на 50%. Освен това стотици продукти като мотоциклети и кранове също попадат под ударите на митата върху стомана и алуминий.
Планираната от Мерц среща идва след многократни призиви на вицеканцлера Ларс Клингбайл и на няколко федерални провинции за организиране на индустриален форум за обсъждане на възможна помощ.
/ЛМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина