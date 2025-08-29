Еврото поскъпва леко прямо долара в междубанковата търговия във Франкфурт

Курсът на еврото спрямо щатския долар поскъпва леко днес в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1682 долара тази сутрин към 08:50 ч. бълг вр., което е ръст от 0,40 процента спрямо затварянето снощи.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1676 долара.