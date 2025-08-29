Конкурси за директори на четири детски градини обявиха в Търговище. Обявените позиции са за общинските детски заведения №1 „Веселушко“, №3 „Здравец“, №5 „Червената шапчица“ и детската градина „Първи юни“ в село Макариополско, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

Посочените детски градини в момента се управляват от временно изпълняващи длъжността директори и това налага обявяването на конкурсите.

Според публикуваните изисквания кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и поне пет години учителски стаж. Те трябва да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, да не са лишени от правото да упражняват професията и да отговарят на други изисквания, разписани подробно в обявата за конкурса.

Освен необходимите заявление и документи, кандидатите трябва да представят и писмена концепция за развитието на съответната образователна институция за период от три години.

Конкурсът ще се състои в два етапа. Той включва решаване на тест, както и събеседване, на което трябва да бъде защитена изготвената от кандидата концепция за управление.

Подаването на документи за участие е в срок от 1 септември до 6 октомври т.г. в Центъра за административно обслужване на местната администрация или на e-mail: obshtina@targovishte.bg. Подадените по електронен път документи трябва да бъдат подписани с електронен подпис.

Обявата за конкурса, заедно с образец на заявлението за участие и изискванията към кандидатите са публикувани в сайта на администрацията.

На територията на община Търговище функционират 12 общински детски градини и една частна, допълни за БТА говорителят на администрацията Станислава Солакова.

БТА припомня, че детска градина „Червената шапчица“ е изцяло обновена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на Министерството на образованието и науката. В дейностите бяха инвестирани около 4 млн. лева.