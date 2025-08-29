Подробно търсене

Повечето от иззетите незаконни стоки на митниците в Европа идват от Китай, сочи доклад на ЕС

Анелия Пенкова
Повечето от иззетите незаконни стоки на митниците в Европа идват от Китай, сочи доклад на ЕС
Повечето от иззетите незаконни стоки на митниците в Европа идват от Китай, сочи доклад на ЕС
(AP Photo/Peter Morrison)
Брюксел,  
29.08.2025 10:20
 (БТА)

Повечето от незаконните стоки, иззети при митнически проверки в страните членки на ЕС, идват от Китай, предаде ДПА, като се позова на доклад на Европейската комисия, публикуван днес.

През 2024 г. се наблюдава рязък скок на отхвърлените стоки от Китай, като броят им е нараснал с близо 180% спрямо 2022 г., достигайки общо 48 139.

Държавата с втория най-голям брой отхвърляни стоки е САЩ (3 247), следвани от Великобритания (2 120).

В доклада се посочва, че тези стоки включват предимно здравни продукти, както и битови стоки и електроника.

Митническите власти в страните от ЕС проверяват дали внасяните продукти отговарят на европейските изисквания за безопасност и екологични стандарти. Съмнителните продукти се спират за проверка.

Повече от 80% от продуктите, спрени поради съмнения за нарушения на правилата на ЕС, произхождат от Китай, обясни представител на ЕС.

Според доклада властите са се намесвали в такива случаи близо 400 000 пъти през изминалата година, извършвайки проверки на документи, физически инспекции или лабораторни тестове.

От проверените продукти 36% веднага са били одобрени за пускане на пазара в ЕС. След по-нататъшни проверки, 16%, или почти 65 000 артикула, в крайна сметка са били отхвърлени.

Докладът подчертава, че страните от ЕС трябва да засилят проверките си. Само 0,0082% от всички внесени продукти са били проверени от митническите власти, което представлява 82 артикула на един милион, допуснати до свободно обръщение.

Освен това, практиките по отхвърляне значително се различават между отделните държави членки.

/АГ/

Свързани новини

29.08.2025 08:48

САЩ окончателно прекратиха освобождаването от мита за пратки с ниска стойност, временната фиксирана ставка за ЕС е 80 долара

Освобождаването от мита в САЩ за пакетни пратки на стойност под 800 долара приключи окончателно днес, като това се очаква да повиши разходите и да наруши моделите на веригите за доставки както за компаниите за електронна търговия, така и за малките
27.08.2025 19:34

Европейските борси приключиха със смесени резултати преди отчета на "Енвидиа"

Основните европейски фондови борси завършиха днешната търговия със смесени резултати, докато инвеститорите очакваха тримесечния отчет на "Енвидиа" (Nvidia), предаде Си Ен Би Си. Общият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 се повиши с 0,17 на сто до 5
21.08.2025 18:24

Редица пощенски компании в Европа спират пратките за САЩ, "Български пощи" предупредиха за значителни забавяния

Редица пощенски оператори в Европа обявиха очаквани нарушения в доставките на колети до САЩ заради очакваното влизане в сила на нови митнически регулации на Вашингтон.  Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви миналия месец, че от 29 август
20.08.2025 14:57

Търговският излишък на Германия със САЩ се свива с над 12 процента за първото полугодие

Германия отчита свиване на търговския си излишък със САЩ с над 12 процента през първото полугодие на 2025 г., показват данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis). Причина за спада са въведените от администрацията на президента
11.08.2025 12:40

В Индия се увеличават призивите за бойкот на американски компании след обявените от Тръмп мита за индийски стоки

Местни бизнес ръководители и поддръжници на премиера Нарендра Моди настояват все по-силно за бойкот на компании от САЩ – от "Макдоналдс" (McDonald's) и "Кока-Кола" (Coca-Cola) до "Амазон" (Amazon) и "Епъл" (Apple) – в знак на протест срещу

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:52 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация