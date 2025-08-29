Ценоразпис за минимални цени на дървесина ще обсъди Общинският съвет във Ветово. Това се посочва в дневния ред за днешното му заседание, публикуван на сайта на местната администрация. Според предложението на председателя на Общинския съвет във Ветово Бюлент Салимов цените са съобразени и със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Предстои да се разгледат възможности и общинската фирма „Ветовска гора“ ЕООД да предлага конкурентни услуги и цени на дърва за огрев, уточни кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед.

Съветниците ще гласуват още „Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Ветово“.

Корекция по бюджета на Община Ветово в разходната част в местни дейности и в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2025 година предстои да разгледа още Общинският съвет. Според предложението на д-р Мехмед Мехмед целта е да бъдат осигурени средства за проект и авторски надзор за три обекта – 5280 лева за изграждане на паркинг за леки автомобили във Ветово, 10 800 лева за същите процедури за тротоари на улиците „Трети март“ и „Христо Ботев“ в Сеново, както и 9240 лева за рехабилитация и реконструкция на улица „Драва“ и част от улица „Бачо Киро“ в Глоджево.

Кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед да представлява Общината на предстоящото извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе на 30 септември ще гласуват още съветниците днес, като при невъзможност това да се случи той ще бъде заместен от директора на местната дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси“ Пламен Пенчев, е посочено в предложението, публикувано от местната администрация.

Съветниците ще обсъдят и преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2024 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договор от 17 декември 2015 г. между Асоциацията по ВиК-Русе, чиито член е Община Ветово, и оператора „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Русе. Става въпрос за 57 обекта, сред които подмяна на водопроводни отклонения, тръби, реконструкции и др., се посочва в предложението на кмета Мехмед Мехмед.

Съветниците предстои да гласуват и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на водопроводно отклонение за поземлен имот в местността Чукур бунар във Ветово, както и стартиране на две процедури за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от поземлени имоти с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” в местността Чий коджа баир в землището на град Глоджево и в местността Чирмашлъка 1 в землището на град Ветово.

На днешното си заседание Общинският съвет във Ветово ще разгледа още продажби на два недвижими имота – частна общинска собственост във Ветово и Глоджево, както и промяна в начина на трайно ползване на два имота в местността Чината в землището на Ветово с площ съответно 548 кв. мфи 1381 кв. м, както и четири имота в местността Леската на общинския център с площ – 3393 кв. м, 4930 кв. м, 2681 кв. м и 2413 кв. м, които са частна общинска собственост от трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път” в имот с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“.

Съветниците ще обсъдят и гласуват също възможностите за разделяне на имот – публична общинска собственост, с площ 9440 кв.м и трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване пасище, находящ се в местност Зеленчукови градини в землището на Сеново и имот – публична общинска собственост, с площ 4162 кв.м с трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път в землището на град Сеново. Целта е да могат да се регистрират кладенци за вода в тез имоти, които захранват фабриката на „Каолин“ в населеното място.